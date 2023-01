Edyta Górniak wdała się w romans z byłym mężem gwiazdy TVN! Doskonale ją wszyscy znacie

Załamany Michał Wiśniewski błaga Was o pomoc! Jego mama trafiła do szpitala

Edyta Górniak na przestrzeni lat miała wiele związków, które z czasem okazywały się totalną porażką. Do najbardziej medialnych zaliczamy romanse z: Piotrem Kraśko, Robertem Janowskim, Dariuszem Kordkiem, Jeffreyem Kievitem, Piotrem Gembarowskim, Christopherem Neilem, Robertem Kozyrą czy Paulem Wilsonem. Diwa tylko raz wyszła za mąż za Dariusza Krupę, który jest ojcem jej syna Allana (19 l.). Ale małżeństwa z muzykiem, który po spożyciu narkotyków kierował samochodem i zabił kobietę na pasach, też nie wspomina najlepiej.

Z perspektywy czasu i nieudanych relacji Edyta Górniak doszła do wniosku, że najlepiej jej się żyje bez mężczyzny. - Miałam słabość, skłonność do kłamliwych facetów - mówiła do swoich fanów na Instastories.

Niewielu wie, że Edyta Górniak przed laty wdała się w romans z Adamem Sztabą. Ich drogi połączyły się w 1997 roku, kiedy to Sztaba został kierownikiem muzycznym zespołu Edyty Górniak. Spędzali razem bardzo dużo czasu w życiu prywatnym, a z czasem zaczęło między nimi iskrzyć także w prywatnie. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki i płomienne uczucie, które ostatecznie nie przetrwało próby czasu i skończyło się po zaledwie roku. Piotr Krysiak w książce "Edyta Górniak bez cenzury" napisał, że diwa bardzo przeżyła rozstanie z Adamem. Odreagowała je oddając wszystkie jego rzeczy potrzebującym.

Po rozstaniu z Edytą Sztaba związał się z dzisiejszą gwiazdą TVN - Dorotą Szelągowską. Muzyk poślubił projektantkę wnętrz i stał się ojcem dla jej syna, któremu dał swoje nazwisko. Ich małżeństwo rozpadło się po zaledwie dwóch latach. Obecnie Sztaba jest szczęśliwym mężem, która jest matką jego syna Leopolda.

Spodziewaliście się takiej mieszanki?