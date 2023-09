Odkopali nagranie z młodziutkim Krzysztofem Ibiszem! Tarzamy się ze śmiechu! Co on wygaduje?!

Rafał Brzozowski ma łeb na karku. Mimo że jego występ na Eurowizji zakończył się klapą, a piosenki, które śpiewa, jakiejś wielkiej furory nie robią, to na brak zajęć narzekać nie może. Portal o2.pl postanowił się dowiedzieć, co słychać u piosenkarza i prezentera TVP znanego m.in. z programów "Jaka to melodia?" czy "Koło Fortuny". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Rafał Brzozowski ma przygotowany specjalny program "kościelny". Chodzi o koncerty świąteczne, kolędowe lub świąteczno-kolędowe. Jak wiadomo, tego typu uroczystości bardzo często odbywają się w kościołach. Księża na pewno chętnie zobaczyliby w swoich parafiach popularnego muzyka. Wszystko brzmi fajnie, dopóki nie przyjdzie do rozmów o finansach. Tu zaczynają się bardzo strome schody. Ile Ile kosztuje koncert Rafała Brzozowskiego w kościele? Jak podaje o2.pl, za popisy zespołu prezentera TVP trzeba zapłacić aż 35 tys. brutto. Niestety, to nie koniec wydatków. Zatrudnienie Rafała Brzozowskiego z ekipą wiąże się z koniecznością opłaty za hotel dla 10 osób! Z czego to wziąć? Z tacy? Księża będą musieli mocno zasinąć pasa, jeśli chcą w parafii gościć uczestnika Eurowizji.

