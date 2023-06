Jesteśmy pod wrażeniem

Mało kto wie o tym, że Rafał Brzozowski ma młodszego o 17 lat brata. Jest zabójczo przystojny, robi sportową karierę

bw 10:16

Rafał Brzozowski (42 l.) jest gwiazdą TVP. Pierwsze kroki w muzycznej karierze stawiał w programie "The Voice of Poland", a jego hit "Tak blisko" podbił niemal wszystkie stacje radiowe w Polsce. Później Brzozowski wystąpił w licznych programach, reprezentował nasz kraj na Eurowizji i rozwija karierę w telewizji publicznej. A co z życiem prywatnym? Mało kto wie o tym, że Rafał Brzozowski ma młodszego o 17 lat brata. Adam Brzozowski (25 l.) robi sportową karierę.