Różaniec pomógł na problemy finansowe? Brzozowski opowiada o swoim religijnym doświadczeniu

Rafał Brzozowski (42 l.) rozpoczynał swoją karierę w telewizji od programu „Szansa na sukces”. W 2021 reprezentował Polskę na 65 konkursie piosenki Eurowizja. Obecnie oprócz śpiewania, zajmuje się także prowadzeniem programów telewizyjnych, takich jak „Koło Fortuny” czy „Jaka to melodia”.

Celebryta nigdy nie ukrywał tego, że jest osobą religijną i wiara często pomaga mu w trudnych sytuacjach. Nie zawsze tak było, jednak lata temu dostąpił nawrócenia i teraz Bóg jest ważną częścią jego życia. Na łamach katolickiego tygodnika „Dobry tydzień” wyznał, dlaczego znów zaczął się modlić.

— Chodziło o walkę ze słabościami, z rzeczami, które przeszkadzały mi w życiu. Słabości te udało mi się przezwyciężyć, też bardzo szybko. Jakby ktoś odłączył wtyczkę we mnie, nacisnął guzik i mnie naprawił. Zostałem oczyszczony — powiedział.

Wiara go nie tylko uzdrowiła, ale także pomogła mu w jego problemach finansowych. W wywiadzie Brzozowski postanowił opowiedzieć o tym, jak odmawiał Nowennę Pompejańską, czyli modlitwa różańcowa, która trwa przez kilka tygodni. W jej trakcie można prosić Boga o konkretną intencję. Rafał Brzozowski twierdzi, że dostał od Matki Boskiej pomoc… finansową.

—Mieliśmy trudną sytuację w rodzinie. Dom moich dziadków był zasiedlony przez lokatorów, którzy nie chcieli go opuścić. Były sprawy w sądzie. Mocno walczyłem o to, żeby odzyskać majątek po dziadkach. Trwało to latami (...) Jeszcze w trakcie części dziękczynnej zapadł wyrok eksmisyjny. Sprawa wyprostowała się w ciągu kilku dni, a ciągnęła się latami — zdradził.