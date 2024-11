Rafał Brzozowski zarobił fortunę śpiewając na statku?! Gwiazdor zabrał głos

To już 3 lata od śmierci aktora

Na przełomie roku przez TVP przeszedł istny huragan zmian. Z dotychczasową pracą pożegnał się również Rafał Brzozowski (43 l.). Długo z tego powodu nie rozpaczał. Najpierw piosenkarz zrobił sobie długi, który relacjonował na Instagramie. Później pochwalił się, że jesienią otwiera na Zamojszczyźnie własny pensjonat "Brzozowy Dwór".

Okazuje się, że kalendarz piosenkarza i prezentera jest wypełniony na wiele tygodni, a nawet miesięcy do przodu. We wrześniu Rafał Brzozowski wyznał, że czeka go wiele zagranicznych wyjazdów. Dodał, że dużo czasu będzie spędzał w Stanach Zjednoczonych oraz "ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach".

Rafał Brzozowski odnosi się do medialnych doniesień

Niedawno media rozpisywały się, że za śpiewanie na wycieczkowcach piosenkarz miał otrzymać niezłą wypłatę. Podobno w ciągu miesiąca mógł zarobić ok. 3 - 5 tys. dolarów! Do tego wliczony był "wikt i opierunek". Brzozowski nie musiał więc płacić ani za dach nad głową, ani za wyżywienie.

W mediach społecznościowych dzielił się relacjami z rejsu. Niestety, jego przygoda na statku już się zakończyła. Przy okazji Brzozowski postanowił odnieść się do swoich domniemanych zarobków oraz pracy na wycieczkowcach.

Któraś z gazet wypuściła taką plotkę o mojej pracy na wycieczkowcach, podając jednocześnie kwoty w dolarach, co jest już zupełną przesadą. Otóż nie pracuję na wycieczkowcach, nie pracowałem i na razie nie zamierzam pracować w taki sposób - powiedział w rozmowie z portalem Plejada.

Wyjaśnił przy tym, że zakończony niedawno rejs był jednorazowym wydarzeniem, który związany był z odbywającym się na wycieczkowcu polskim wydarzeniem.

Nie jest to związane z żadną stałą pracą na wycieczkowcu, a jedynie eventem z polską zaprzyjaźnioną firmą. Nie wiem czemu, takie informacje są podawane w przestrzeni publicznej na temat mojej pracy, ale na pewno nie są to informacje prawdziwe - dodał Rafał Brzozowski.

Piosenkarz opowiedział przy okazji o swoich kolejnych planach. Artysta jest już w Polsce, ale szykuje się do kolejnego wyjazdy. Tym razem czeka go trasa po Stanach Zjednoczonych. Czas spędzi na kolędowaniu, a na koniec roku poprowadzi sylwestra w Royal Manor w Garfield.

Rafał Brzozowski wygrał Premiery w Opolu

