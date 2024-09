Król TVN-u jawnie kpi z byłego gwiazdora TVP. Wojewódzki nie ma litości dla Brzozowskiego

Wojewódzki i Brzozowski mają ze sobą pewne relacje medialne, które są raczej naznaczone dystansem niż przyjaźnią. Kuba Wojewódzki w swoim stylu często ironicznie komentował występy i działalność Brzozowskiego, zwłaszcza po tym, jak piosenkarz reprezentował Polskę na Eurowizji. W jednym z odcinków swojego talk-show w charakterystyczny dla siebie sposób wyśmiewał jego styl muzyczny i występ w międzynarodowym konkursie. Rafał Brzozowski odnosił się do tych komentarzy z dystansem, choć dało się odczuć, że tego rodzaju opinie były dla niego kłopotliwe.

Zobacz: Po rozstaniu z TVP rzucił wszystko i wyjechał... na Hel? Rafał Brzozowski zamieszkał w przyczepie

Rafał Brzozowski pochwalił się nową pracą

Były prowadzący gospodarz programu "Jaka to melodia?" oddał pole swojemu poprzednikowi. To Robert Janowski prowadzi teraz jeden z ulubionych teleturniejów Polaków, a do Rafała popłynęły inne propozycje. Nie został co prawda złowiony przez żadna konkurencyjną telewizję, ale za to szykują mu się znakomite kontrakty zagraniczne.

W najbliższym czasie czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach.

- pochwalił się w rozmowie z "Faktem".

Zobacz też: Ale numer! Rafał Brzozowski zarobi fortunę! Za taką fuchę niejeden dałby się "posiekać"

Wojewódzki nie docenia zaradności Brzozowskiego. Drwiąco skomentował jego nowe zajęcie

Samozwańczy król TVN-u nie omieszkał skomentować tych informacji. Kontrowersja to jego chleb powszedni, a cięty język to ulubione narzędzie. Nie przepuszcza żadnej okazji, żeby wbić komuś ostrą szpilkę. A jeśli ma okazję dopiec osobie, za którą nie przepada, robi to z wyraźną przyjemnością. W końcu słynie z bezkompromisowego stylu, ironicznych i często prowokacyjnych wypowiedzi, a także kontrowersyjnych wywiadów z celebrytami, muzykami, aktorami czy politykami. Tym razem wystarczyły mu dwa zdania, by zakpić z Brzozowskiego:

Rafał Brzozowski, była gwiazda TVP, wyznał, że jest bardzo szczęśliwy, gdyż dostał pracę "na ogromnych wycieczkowcach pływających na Karaibach". Rafał ewidentnie lubi pracować w instytucjach, które mogą pójść na dno

- skomentował w tygodniku "Polityka".

Polecamy galerię: Wieniawa i Gessler pobiły Wojewódzkiego

Sonda Czy będzie Ci brakować Rafała Brzozowskiego w TVP? Tak, bardzo Nie, wcale Może trochę Nie mam zdania