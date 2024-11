Rafał Brzozowski już w nowej pracy! Za taką fuchę można dać się pokroić. Wynagrodzenie jest tego warte

Rafał Brzozowski do niedawna był wielką gwiazdą Telewizji Polskiej. To się zmieniło wraz ze zmianą władzy. Piosenkarz i prezenter musiał znaleźć sobie inne zajęcie. Już rozpoczął nową pracę, za którą co niektórzy daliby się pokroić! Brzozowski nie musi płakać po "Jaka to melodia" czy "The Voice Senior". Co robi?