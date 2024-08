Rafał Brzozowski dziękuje widzom i uderza w TVP. Nie dali mu się nawet pożegnać

"Jaka to melodia": Wielkie zmiany w programie

Od końca ubiegłego roku przez TVP przechodzi istny huragan zmian. Większość gwiazd stacji musiało pożegnać się ze swoimi dotychczasowymi stanowiskami. Tak stało się również w przypadku prowadzących popularne programy w tym "Jaka to melodia?". Od 2019 roku rolę prowadzącego pełnił Rafał Brzozowski. Wcześniej, przez ponad 20 lat, teleturniej prowadził Robert Janowski, który był ulubieńcem widzów.

Już wiadomo, że w nowych odcinkach nastąpi zmiana. Do programu powróci bowiem Robert Janowski. Brzozowski po rozstaniu z TVP przygotował sobie tzw. "plan B". Niedawno prezenter chwalił się, że we wrześniu otwiera na Zamojszczyźnie własny pensjonat "Brzozowy Dwór". Ale jak się okazuje Brzozowski nie "składa broni" i jeszcze nieźle namiesza w polskim świecie telewizyjnym.

Rafał Brzozowski pożegnał się z widzami

Na antenie TVP wyemitowano już ostatni odcinek z udziałem Rafała Brzozowskiego. Zabrakło w nich jednak pożegnania z widzami. Jak się okazuje gwiazdor nagrał taki materiał, ale nie został on puszczony w odcinku. Napisał o tym sam były prowadzący. "Kochani, ponieważ nie wyemitowano moich nagranych podziękowań i pożegnania z Widzami, pozwólcie, że tutaj napiszę te klika, tym razem dłuższych słów. To był ostatni odcinek 'Jaka to Melodia?' z moim udziałem, więc czas podsumowań z mojej strony" - napisał na Instagramie.

W następnej części podziękował za pięć lat pracy przy programie oraz dwa lata w "Kole fortuny". Brzozowski podziękował całej ekipie, która pracowała przy produkcji programów w tym realizatorom, muzykom, stylistkom, reżyserom. Na koniec podziękował widzom. "Największe podziękowania kieruje do Was, drodzy Widzowie - za wszystkie spędzone wspólnie lata, za uśmiech, za radość, za miłe słowo w sklepie, na ulicy czy na stacji benzynowej. Za to, że mogłem przez tyle lat gościć w Waszych domach, że byliście po prostu częścią mojego życia. To dzięki Wam otrzymywałem nagrody, wyróżnienia, takie jak np. Osobowość Telewizyjna. Dziękuje za wszystkie wyrazy sympatii, które do dzisiejszego dnia tak licznie mi okazujecie. Jesteście dla mnie naprawdę bardzo ważni i nigdy o Was nie zapomnę. Z całego serca, DZIĘKUJE. Widzimy się na koncertach" - napisał.

