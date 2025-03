Rafał Brzozowski dostał absurdalny zakaz od TVP! Miał unikać kontaktu z osobami LGBT

Rafał Brzozowski od lat obecny jest w polskim show-biznesie. Przez kilka lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej, gdzie prowadził popularne programy rozrywkowe w tym "The Voice Senior" czy "Jaka to melodia", gdzie zadebiutował w 2019 roku. Po zmianie władzy z pracą w TVP pożegnało się wiele gwiazd stacji. Wśród osób, które musiały poszukać sobie nowego zajęcia znalazł się również i Rafał Brzozowski.

Dzięki współpracy z TVP Rafałowi Brzozowskiemu udało mu się nawet reprezentować nasz kraj w konkursie Eurowizja, co jednak nie skończyło się dla niego zbyt dobrze wizerunkowo. Wybór Brzozowskiego od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji. Wokalista zastąpił Alicję Szemplińską, która z powodu odwołania konkursu w 2020 roku, straciła szansę na występ. Utwór "The Ride" nie podbił również serca fanów Eurowizji i piosenkarz nie przeszedł do finału.

Eurowizja: Oburzający zakaz od TVP!

Między innymi o pamiętnym konkursie Eurowizji z 2021 opowiadał Brzozowski w rozmowie z Żurnalistą. Wyznał, co usłyszał od specjalistów PR TVP przed wyjazdem do Rotterdamu. Ich zalecenia oburzają, ale biorąc pod uwagę działania ówczesnych władz mediów publicznych, nikogo raczej nie zdziwią. Okazuje się, że reprezentant Polski otrzymał zakaz kontaktowania się z osobami ze społeczności LGBT!

Ja akceptuję w pełni całą społeczność LGBT, bo mam mnóstwo kumpli, którzy są z tego środowiska i ja ich bardzo lubię. Nawet pamiętam sytuację, kiedy mnie o to zapytano przy Eurowizji, a ja odpowiedziałem wprost w PR-ze w TVP. Mówię: "Posłuchajcie, wysłaliście mnie na festiwal LGBT i zabraniacie mi z nimi rozmawiać? To jest nieładne. Jak ja mam z nimi nie rozmawiać? Przecież to są fajni, ciekawi ludzie, dajcie mi z nimi rozmawiać.

(...) Nawet zgoda na to, że do NikkieTutorials poszedłem, to było: "Dobra, okej. Rób". W końcu się uparłem, mówię: "Ludzie, no nie może tak być". I to nie chodzi o prezesa, tylko chodzi o w ogóle cały PR, strukturę, która tam mniej więcej była - powiedział Brzozowski.