Brzozowski mówi DOŚĆ! Nęka go kobieta, która podszywa się pod żonę

Rafał Brzozowski od lat budzi emocje w polskim show-biznesie. Dla jednych to całkiem niezły wokalista i charyzmatyczny prowadzący telewizyjnych programów rozrywkowych, dla innych - twarz Telewizji Polskiej za rządów Jacka Kurskiego, która wywoływała wiele kontrowersji. Niezależnie od opinii, artysta w ostatnich latach stara się trzymać z dala od skandali i rzadko wdaje się w medialne konflikty. Tym razem jednak postanowił zabrać głos w sprawie, która dotyka go osobiście.

Rafał Brzozowski ma poważny problem. Śledzi go stalkerka, która podszywa się pod jego żonę

W rozmowie z serwisem Pomponik Rafał Brzozowski ujawnił, że od pewnego czasu jest nękany przez nieznaną kobietę. Stalkerka podszywa się pod jego żonę, choć - jak wiadomo - wokalista nie jest żonaty. Jej działalność nie ogranicza się jednak tylko do absurdalnych twierdzeń. Kobieta wysyła niepokojące wiadomości do jego fanów, a także do osób z najbliższego otoczenia artysty.

Ona uprzykrza mi życie w ten sposób, że obraża wszystkich dookoła, próbuje wpłynąć na to, żeby kasować zdjęcia, które są u mnie. Obraża osoby, które ze mną pracują, kobiety, które się pojawiają, czy to wokalistki, czy wokaliści, wszystkich dookoła. To jest trochę tak jak w tym przypadku, kiedy jakaś pani tam Bradowi Pittowi wysyłała pieniądze, tylko na inną skalę. Tak sobie wymyśliła - tłumaczył w rozmowie z Pomponikiem.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że niepokojąca postać miała pojawić się nawet w "Brzozowym Dworze" w Zamościu - posiadłości należącej do Brzozowskiego. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery, a wokalista zdecydował się powiadomić odpowiednie służby.

Służby działają bardzo prężnie, tylko problem jest taki, że na przykład Facebook ma dziwną politykę, bo czasami nie chce udostępniać numeru IP, żeby potwierdzić, że dana osoba rzeczywiście to napisała. Ale daje się to robić. Naprawdę te komórki policji bardzo prężnie działają - powiedział wokalista.

Choć cała historia brzmi jak scenariusz filmu, dla piosenkarza jest to realny problem. Brzozowski przyznaje, że wiadomości i działania stalkerki naruszają jego prywatność i utrudniają życie zarówno jemu, jak i osobom, które z nim współpracują. Mimo to wokalista stara się zachować spokój i nie życzy kobiecie więzienia. W jego ocenie problem wynika raczej z zaburzeń i trudnej sytuacji psychicznej nękającej go osoby.

Myślę, że to są jakieś takie badania psychiatryczne, które spowodują, że będziemy wiedzieli po prostu, że ta pani jest niezrównoważona i trzeba coś z tym zrobić - wyznał Brzozowski.

