Żurnalista dowiedział się o chorobie dzięki Polsatowi! Edward Miszczak wysłał go na badania

Żurnalista miał hasać po słynnym parkiecie Polsatu, ale ostatecznie nie widnieje na liście uczestników najpopularniejszego programu rozrywkowego stacji. To zastanowiło wielu fanów, którzy oczekiwali oficjalnego ogłoszenia udziału tego kontrowersyjnego podcastera w "Tańcu z Gwiazdami".

Sporo mówiło się o tym angażu zwłaszcza po tym, jak w progach podcastera zagościł sam Edward Miszczak. Postanowiliśmy więc bezpośrednio zapytać dyrektora programowego Polsatu o kulisy tej sprawy. Okazuje się, że niedoszły uczestnik "Tańca z Gwiazdami" mógłby nie dowiedzieć się o swoich problemach zdrowotnych, gdyby stacja nie wysłała go do lekarza!

Żurnalista jednak nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Chodzi o zdrowie

Żurnalista, czyli tak naprawdę Dawid Swakowski, prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, rozmawiając z osobami ze świata show-biznesu, sportu czy polityki. Wokół jego postaci powstało jednak wiele kontrowersji w związku z problemami finansowymi i zarzucanym mu zadłużeniem. Tym bardziej emocjonujący był więc fakt ukrywania przez niego twarzy, co niespodziewanie zakończyło się podczas wizyty w programie Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero.

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Nic więc dziwnego, że wiele osób z zainteresowaniem obejrzało wywiad Żurnalisty z Edwardem Miszczakiem i śledziło doniesienia o jego planowanym udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Po fali plotek sam twórca zabrał głos, pośrednio potwierdzając, że z tanecznych ambicji nici. Żurnalista wyznał, że dowiedział się o chorobie serca, która może nieść coraz bardziej negatywne skutki zdrowotne i w konsekwencji - jasne dla internautów stało się to, że stan zdrowia uniemożliwi mu udział w wymagającym fizycznie show telewizyjnym.

"Część mojego serca nie pracuje prawidłowo, a z tego, co zrozumiałem od lekarza, jest martwa. Mogę pozwolić sobie jedynie na lekki trening siłowy i bardzo krótkie bieganie. [...] Choroba może się dalej rozwijać. Jeżeli obejmie kolejne 15 procent serca, mogę dojść do momentu, w którym wejście schodami na trzecie piętro stanie się dla mnie ogromnym wysiłkiem" - przekazał w mediach społecznościowych podcaster.

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Edward Miszczak ujawnia kulisy. Miało być tańcowanie za wywiad, ale plany popsuła choroba

W rozmowie z Moniką Tumińską dla "Super Expressu" Edward Miszczak uchylił rąbka tajemnicy w kwestii współpracy z Żurnalistą i jego niedoszłego udziału we flagowym programie Polsatu. Podczas prezentacji jesiennej ramówki dyrektor programowy stacji wprost przyznał, że jego wizyta w podcaście była swoistym dokonaniem targu. W zamian za obszerną rozmowę o show-biznesie Żurnalista miał nie tylko pokazać twarz w telewizji, ale i zatańczyć na najpopularniejszym parkiecie w Polsce.

Dlaczego do tego nie doszło? Kłopoty ze zdrowiem wyszły na jaw, gdy podcaster na zlecenie produkcji musiał przejść badania przed początkiem programu. Mimo że był podekscytowany "Dancing with the Stars. Tańcem z Gwiazdami", wyniki nie były wystarczająco dobre.

"Zgodziłem się na ten wywiad, bo on miał zatańczyć. I chcieliśmy wykonać machniom. Ale myślę, że dzięki procedurze, którą mamy w "Tańcu z gwiazdami", czyli musimy mieć badania medyczne, musimy sprawdzać - okazało się, że Żurnalista musi trochę popracować jeszcze nad swoim zdrowiem" - powiedział nam Miszczak.

"Jemu się ten taniec bardzo spodobał, bo my zwykle robimy takie próbne sesje, żeby zobaczyli, jak im się to układa, żeby zobaczyli, że taniec z zaprzyjaźnioną kobietą inaczej wygląda niż taniec z tancerką zawodową. Ile to daje jakiejś fizycznej przyjemności. On przeszedł wszystkie historie, napalił się bardzo do tego programu, ale potem musiał przejść testy i to jest jak z uprawieniami do latania" - wytłumaczył dalej.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz