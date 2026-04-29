Zakup mebli ogrodowych - na czym można zaoszczędzić?

Warto zastanowić się, jakie meble ogrodowe są naprawdę potrzebne

Za wyższą ceną na ogół kryje się wyższa jakość, ale w niektórych sytuacjach niższej jakości meble ogrodowe są w zupełności wystarczające. Przykładowo, jeśli i tak mają stać pod zadaszeniem, to nie musimy się zbytnio przejmować ich pełną wodoodpornością ani tym, czy stracą kolor pod wpływem promieniowania UV.

Ogólna zasada jest taka, że można nieco zaoszczędzić na materiale, z którego będą wykonane meble ogrodowe, o ile używamy ich tylko sezonowo. Wyposażenie pozostające na tarasie czy balkonie przez cały rok musi być już wyraźnie lepsze jakościowo, nawet gdy używamy pokrowców.

Z czego wykonane są meble ogrodowe z niższej, średniej oraz najwyższej półki cenowej? Poniżej znajduje się praktyczna lista.

Niższe ceny mają meble ogrodowe wyprodukowane z:

tworzyw sztucznych , np. plastiku, polietylenu czy polipropylenu;

, np. plastiku, polietylenu czy polipropylenu; słabszej jakości technorattanu (PVC);

(PVC); stali malowanej proszkowo.

Średnie ceny mają meble ogrodowe wyprodukowane z:

drewna rodzimych gatunków;

aluminium;

wyższej jakości technorattanu (PE lub mieszanki tworzyw);

(PE lub mieszanki tworzyw); kombinacji różnych materiałów.

Najwyższe ceny osiągają meble ogrodowe wykonane z:

drewna egzotycznego;

stali nierdzewnej;

żeliwa;

aluminium lepszej jakości (chodzi m.in. o grubość materiału, sposób obróbki, czystość stopu);

(chodzi m.in. o grubość materiału, sposób obróbki, czystość stopu); technorattanu w wersji premium (tworzywo HDPE, barwienie w masie, dodatki zwiększające odporność mebli na trudne warunki atmosferyczne).

Cenę dodatkowo podnosi wykorzystanie przez producenta tkanin outdoor w klasie premium. Przy zakupie mebli ogrodowych z technorattanu istotne są ponadto takie czynniki, jak sposób wyplatania czy grubość włókna i zdecydowanie nie warto szukać na tym oszczędności.

Jak jeszcze kupować meble ogrodowe, żeby nie przepłacić? Należy zastanowić się, jakie wyposażenie jest tak naprawdę potrzebne i w jakiej ilości. Duże komplety wypoczynkowe są z reguły droższe, bo zawierają więcej elementów. Warto się więc zastanowić, czy naprawdę na tarasie konieczny jest stół obiadowy i kilkanaście krzeseł, czy może wystarczy niewielki stolik kawowy z narożnikiem lub dwoma fotelami.

Warto kupować meble ogrodowe w zestawie

Cena całego zestawu mebli ogrodowych jest na ogół niższa niż w przypadku osobnego zakupu wszystkich elementów. W miarę możliwości warto kupować całe wyposażenie na taras czy na balkon od jednego producenta - pozwala to zaoszczędzić na dostawie. Co więcej, wiele sklepów oferuje darmową dostawę od pewnego progu kwotowego.

Warto śledzić promocje

Sezonowe wyprzedaże i akcje rabatowe to doskonała okazja do zakupu mebli ogrodowych w niższej cenie. Dobrym rozwiązaniem może się również okazać zakup produktów z ekspozycji - często w zupełności spełniają oczekiwania użytkowników, a występują w bardzo atrakcyjnych cenach. W sklepach internetowych warto sprawdzać kategorię outlet, w której znajdziemy produkty pochodzące ze zwrotów lub z niewielkimi uszkodzeniami, za to w bardzo dobrych cenach.

Jaki jest najlepszy czas na zakup mebli ogrodowych?

Najlepiej kupować meble ogrodowe poza sezonem, bo wtedy są często w znacznie niższych cenach. Szczególnie warto zwrócić uwagę na przedsprzedaże na początku sezonu - będziemy musieli wtedy poczekać trochę dłużej na meble, ale ich cena zazwyczaj jest niższa, niż w przypadku kompletu dostępnego od ręki. Wyprzedaże posezonowe z kolei mają ten minus, że wybór zestawów ogrodowych jest znacznie ograniczony. W samym szczycie sezonu niektórzy producenci sztucznie zawyżają ceny, więc warto sprawdzać zmiany cen i porównywać oferty różnych sklepów. Trzeba bardzo uważać, aby nie przepłacić za produkty o marnej funkcjonalności i trwałości.

Czy warto kupować meble ogrodowe znanych marek?

I tak i nie. Wszystko zależy od jakości konkretnego produktu. Aby nie przepłacić wyłącznie za logo, warto zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

przeznaczenie mebli do wykorzystania na świeżym powietrzu (ochrona przed wilgocią i innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi - szczególnie ważne przy zakupie drewnianych mebli ogrodowych);

(ochrona przed wilgocią i innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi - szczególnie ważne przy zakupie drewnianych mebli ogrodowych); łatwość czyszczenia kompletu mebli;

design produktów;

wykorzystanie dobrych jakościowo materiałów;

obecność dodatkowych akcesoriów (np. miękkich poduszek, pokrowców);

(np. miękkich poduszek, pokrowców); nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne (np. możliwość składania mebli);

(np. możliwość składania mebli); wygodne użytkowanie (meble ogrodowe powinny zapewniać komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu, a jednocześnie powinno dać się je łatwo przestawić w inne miejsce).

Jak kupować meble do ogrodu i nie przepłacać? Podsumowanie

Przy zakupie mebli do ogrodu warto kierować się kilkoma prostymi zasadami. Trzeba kupować tylko to, co faktycznie jest potrzebne i najlepiej w zestawie. Oszczędności warto też szukać na wyprzedażach. Szczególnie korzystnie wypadają oferty sklepów internetowych, gdzie można znaleźć nie tylko największy wybór mebli do ogrodu, ale i najlepsze rabaty.