Te rośliny przeżyją niemal wszystko. Lista idealnych gatunków dla zapominalskich

Jakie kwiaty doniczkowe wybrać dla zapominalskich?

Niektóre rośliny doniczkowe są stworzone dla osób cierpiących na brak czasu i nieposiadających wiedzy ogrodniczej.

Gatunki te potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach i nie wymagają częstego podlewania.

Na rynku znajdziemy wiele popularnych roślin, które wybaczą nam błędy i długie okresy suszy w doniczce.

Istnieją także odmiany bardzo dekoracyjne, które z powodzeniem ozdobią nasze wnętrza bez pochłaniania naszej uwagi.

Gatunki o minimalnych wymaganiach świetnie radzą sobie z przesuszeniem, rzadkim dostępem do słońca i wahaniami temperatury. Nie zaszkodzi im zapominanie o konewce, nie trzeba ich też często przesadzać czy zasilać nawozami. Dodatkowym plusem wielu z nich jest to, że oczyszczają powietrze, wnosząc do mieszkań przytulny klimat. Pokazują wyraźnie, że bujna zieleń jest na wyciągnięcie ręki bez nakładu pracy.

10

Rośliny dla zapracowanych – języki teściowej i zamiokulkas

Doskonałym przykładem niezniszczalnego kwiata jest sansewieria, znana także jako wężownica lub język teściowej. Przetrwa ona fatalne warunki oświetleniowe, potężną suszę i chaotyczne nawadnianie. Równie wytrzymały jest zamiokulkas. Dobrze rośnie w zacienionych miejscach i potrzebuje wody bardzo rzadko. Podlanie go raz na kilkanaście dni w zupełności wystarczy, by cieszył oko głęboką zielenią liści. To absolutne hity dla osób o krótkiej pamięci.

Sukulenty, epipremnum i dracena znoszą rzadkie podlewanie

Osoby szukające ciekawych form powinny postawić na kaktusy oraz sukulenty. Ich specyficzna budowa pozwala na gromadzenie zapasów wody w liściach i łodygach. W ich przypadku przelanie jest o wiele gorsze niż długotrwała susza. Warto też zainteresować się epipremnum – to szybko rosnące pnącze, które rozwija się bez niczyjej pomocy. Wśród polecanych roślin wymienia się również dracenę, której nie straszne są suche powietrze i nieregularne nawadnianie.

Gdy chcemy stworzyć domową oazę, a jednocześnie nie planujemy zmieniać swojego stylu życia, te gatunki sprawdzą się idealnie. Nie musimy kończyć kursów botanicznych, by nasze mieszkanie tonęło w zieleni. Zapracowani i zapominalscy w końcu mogą cieszyć się pięknymi roślinami, nie czując przy tym presji.

Zobacz też: Rozsyp w swoim ogrodzie jeszcze w kwietniu. Kleszcze będą go omijać szerokim łukiem, a Ty spokojnie odpoczniesz na kocyku. Sposób na kleszcze w ogrodzie