Brak skupienia u dziecka? Codzienne gry i zabawy ułatwią maluchowi naukę w szkole

Skupienie u pięciolatka. Dlaczego pamięć jest ważniejsza niż wysokie IQ?

Wielu rodziców zastanawia się, co decyduje o tym, że dziecko dobrze radzi sobie w pierwszej klasie. Często myślimy, że kluczem jest wrodzona inteligencja i szybkie uczenie się literek. Tymczasem codzienne, zwykłe układanki czy zapamiętywanie zasad gry to prawdziwy fundament szkolnych sukcesów.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Frontiers in Psychology, to właśnie pamięć robocza u pięciolatka pozwala lepiej przewidzieć jego późniejsze oceny niż tradycyjne testy na inteligencję. Pamięć robocza to po prostu umiejętność trzymania informacji w głowie przez krótki czas, żeby coś z nimi zrobić. Kiedy maluch ćwiczy tę zdolność podczas zabawy, uczy się ignorować rozpraszacze i płynnie przechodzić między zadaniami, co bardzo ułatwia późniejszą naukę w szkole.

Królowe Matki odc. 6, Aneta Żuchowska o skrajnym wcześniactwie

Jak ćwiczyć pamięć u niemowlaka? Proste zabawy dla najmłodszych

Trening umysłu można zacząć już od pierwszych miesięcy życia, bez użycia żadnych drogich gadżetów. Świetnym pomysłem jest zwykła gra w "a kuku", która zmusza niemowlaka do zapamiętania, kto i gdzie się schował, a przy okazji uczy cierpliwego czekania. Według materiałów z Center on the Developing Child at Harvard University, równie dobrze sprawdza się chowanie ulubionego misia pod kocykiem i zachęcanie dziecka do jego szukania. Warto też po prostu dużo mówić do malucha i naśladować jego miny, bo wtedy dziecko musi śledzić twoje ruchy, zapamiętać je i spróbować powtórzyć. Takie codzienne rozmowy i piosenki z pokazywaniem rączkami to czysta korzyść dla rozwoju małego mózgu.

Popularne gry na koncentrację dla przedszkolaka. W co się bawić?

Kiedy dziecko trochę podrośnie i pójdzie do przedszkola, warto wprowadzić do codziennego planu dnia zabawy, które wymagają zapamiętywania i stosowania konkretnych zasad:

Zwykła gra w memory (odkrywanie dwóch takich samych obrazków), która mocno trenuje zapamiętywanie położenia kart

Zabawa w popularnego Szymon mówi, gdzie maluch musi słuchać poleceń i reagować tylko na wybrane hasło

Zgadywanki w których dziecko musi odgadnąć o jakiej rzeczy myślisz (na przykład zabawa w ciepło zimno)

Klasyczna gra w kolory albo raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, która uczy powstrzymywania się od nagłego ruchu

Te niepozorne aktywności sprawiają, że przedszkolak uczy się elastyczności i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się reguł gry. Dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie mu wysiedzieć w ławce i skupić się na poleceniach nauczyciela.

Brak skupienia u dziecka. Jak ruch i tory przeszkód pomagają w nauce?

Skakanie i bieganie to nie tylko sposób na wyładowanie energii, ale też doskonały trening dla dziecięcej uwagi. Organizacja NAEYC przypomina, że nawet prosta gra w klasy, w której na bieżąco zmieniamy zasady (na przykład skaczemy na jednej nodze tam, gdzie narysowane są dwie), świetnie rozwija pamięć i elastyczne myślenie. Kiedy układasz w pokoju domowy tor przeszkód z poduszek, maluch musi bardzo uważać na to co robi, kontrolować swoje ciało i cały czas pamiętać o celu zabawy. Dobrym pomysłem mogą być też cichsze aktywności, jak udawanie figur zwierząt na wzór jogi, co pozwala wyciszyć układ nerwowy i uczy głębokiego skupienia. Takie ruchowe wyzwania wyrabiają w dziecku wytrwałość, która na pewno zaprocentuje przy szkolnym biurku.

Źródła:

Building Executive Function Skills Through Games: The Power of Playful Learning | NAEYC

Center on the Developing Child at Harvard University — “Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence”

Frontiers in Psychology — “Promoting Executive Function Skills in Preschoolers Using a Play-Based Program”

