Zamiast skubać do kolejnego serialu włóż do doniczki z zamiokulkasem. Tani nawóz, który pobudzi zamiokulkasa do wypuszczania nowych pędów

Karolina Piątkowska
2026-04-14 11:47

Nazywany jest pancerną rośliną, której nie sposób uśmiercić. Zamiokulkas to świetny kwiat doniczkowy dla osób, które nie mają ręki do kwiatów lub często wyjeżdżają. Ma bardzo małe wymagania pielęgnacyjne i praktycznie rośnie sam. Nawet jeżeli nie masz czasu warto raz na jakiś czas zasilić go domową odżywką. Ta, którą przygotowaliśmy nie wymaga specjalnego przygotowani i jest natychmiastowo gotowa do użycia. Włóż to do doniczki z zamiokulkasem, a kwiat zacznie wypuszczać nowe pędy.

Autor: Nataliia Tymofieieva/ Getty Images Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?
  • Zamiokulkas to roślina idealna dla zapominalskich – niestraszna mu susza, a wręcz szkodzi mu nadmiar wody.
  • Kluczem do zdrowego wzrostu jest odpowiednie podłoże, drenaż i rozproszone światło.
  • Odkryj domowe sposoby na nawożenie zamiokulkasa, które sprawią, że będzie bujnie rósł.
  • Dowiedz się, jak proste składniki, które masz w kuchni, mogą odmienić Twoją roślinę!

Zamiokulkas to wyjątkowy kwiat doniczkowy o małych wymaganiach. Dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i z powodzeniem przetrwa większą suszę. Za największy błąd podczas pielęgnacji zamiokulkasa uznaje się właśnie nadmiar wody i przelanie. Prowadzi to do gnicia korzeni i zaprzestania rozwoju rośliny. Podłoże zamiokulkasa podlewany, gdy ziemia robi się całkowicie sucha. Unikamy również zraszania liści. 

Zamiokulkas najlepiej rośnie w przepuszczalnej ziemi z dostępem do rozproszonego światła. Młode kwiaty można co kilka lat przesadzać do większych doniczek. Należy jednak pamiętać o warstwie drenażu oraz o otworach odpływowych w dnie doniczki. Dzięki temu korzenie zamiokulkasa będą miały dostęp do powietrza, a woda nie będzie się zbierać powodując gnicie materii organicznej, w tym korzeni. 

W okresie wegetacji, czyli od wiosny aż do później jesienie możesz nawozić zamiokulkasa. Sprawi to, że kwiat otrzyma potrzebne substancje odżywcze w okresie wzrostu. Zamiokulkas nie potrzebuje kupnych i drogich nawozów. Wystarczy to, co masz w domu. Aby kwiat lepiej rósł możesz go podlewać wodą po gotowaniu warzyw lub ryżu. Ważne Jadnak, aby była ona niesolona. Woda po pogotowaniu zawiera cenne witaminy i minerały, które szybko odżywiają rośliny. 

Innym świetnym sposobem na odżywienie zamiokulkasa są pestki słonecznika. Możesz przygotować z nich odżywkę, zalewając garść pestek litrem wody i pozostawiając na kilka dni. Po odcedzeniu roztwór ten, bogaty w cenne mikroelementy, świetnie nadaje się do podlewania rośliny. Inna metoda to po prostu wkopanie kilku pestek bezpośrednio w ziemię w doniczce. Pestki słonecznika zawierają wiele cennych witamin oraz minerałów, które skutecznie odżywiają rośliny doniczkowe. To między innymi potas, magnez i fosfor odpowiedzialne za procesy wzrostu oraz wypuszczania nowych pędów. 

