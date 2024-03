i Autor: Kasia Zaremba/Super Express Egzaminy ósmoklasisty 2024: Kiedy i o której E8? Ile trwa? [HARMONOGRAM] Komunikat CKE

Egzaminy ósmoklasisty 2024: Kiedy i o której E8? Ile trwa? [HARMONOGRAM] Komunikat CKE

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy wielki i poważny egzamin w życiu młodego człowieka. Jest stres, nerwy i niepewność co do wyników. Na szczęście E8 nie można nie zdać, choć musi do niego obowiązkowo przystąpić każdy uczeń VIII klasy szkoły podstawowej. Poniżej znajdziecie pełny harmonogram CKE.