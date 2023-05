Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski. W sieci krążą przecieki. Relacja na żywo

Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE

Co czeka uczniów na egzaminie z angielskiego? Wszystko okaże się w czwartek, 25 maja! Poniżej publikujemy treść arkusza CKE z egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego rozpocznie się w czwartek, 25 maja o godz. 9.00. Zamknie on maraton egzaminów - to ostatni z trzech obowiązkowych egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego trwa 90 minut. W arkuszach CKE znajdują się zadania otwarte, zamknięte oraz polecenie wypowiedzi pisemnej. Zwykle jest to e-mail, czy zaproszenie. W tym tekście - naszej relacji na żywo opublikujemy arkusze CKE oraz odpowiedzi po egzaminie ósmoklasisty 2023 z angielskiego. Szczegóły poniżej.

W arkuszu z języka angielskiego znajdą się zadania sprawdzające:

rozumienie ze słuchu

znajomość funkcji językowych,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

umiejętność samodzielnego pisania wypowiedzi pisemnej (zwykle: e-mail, może też być to zaproszenie czy ogłoszenie).

Gdzie szukać arkuszy z języka angielskiego? Tuż po egzaminie opublikujemy na naszej stronie pełen arkusz egzaminacyjny wraz z odpowiedziami. Znajdziecie go tutaj: Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi.

"Moja ciocia pracuje w CKE i zrobiła zdjęcie zadań", Zadania z arkusza "tylko tutaj, w tym linku" - na Twitterze, podobnie jak przed niemal wszystkimi egzaminami pojawiają się informacje o rzekomych przeciekach.

Przed egzaminem uczniowie szukają przecieków. Czy to możliwe, że zadania wyciekły? Więcej: Egzamin ósmoklasisty. Przecieki przed E8 z angielskiego. Takie zadanie będzie w arkuszu

Pewniakiem na egzaminie ósmoklasisty co roku jest e-mail do znajomego z Wielkiej Brytanii. Taka wypowiedź pisemna powinna mieć określoną liczbę wyrazów. Ósmoklasiści postanowili z tego zadrwić.

Już w czwartek (25 maja 2023) o godz. 9.00 uczniowie zmierzą się z arkuszem CKE z angielskiego. Egzamin trwa 90 minut. Najtrudniejsze zadanie to wypowiedź otwarta. Zwykle uczniowie klasy ósmej mają za zadanie napisać e-mail do kolegi. Czy tak będziesz również w tym roku?