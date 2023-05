Małgorzata wyszła z domu i już nie wróciła. Co się stało z 45-latką z Bydgoszczy?

Co będzie na egzaminie?

W czwartek, 25 maja, egzaminem z języka obcego zakończył się egzamin ósmoklasisty 2023. We wtorek i środę uczniowie pisali egzaminy z języka polskiego oraz matematyki. W czwartek język obcy. Aż 97,8 procent ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z języków francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów. W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań otwartych jest również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin ósmoklasisty 2023 z j. angielskiego zaczął się o godz. 9 i zakończył po 90 minutach. W tym artykule znajdziecie ARKUSZE CKE oraz sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta, nauczyciela j. angielskiego.

Sugerowane odpowiedzi naszego eksperta:

Zadanie 1

1.1 A

1.2 B

1.3 B

1.4 B

1.5 C

Zadanie 2

2.1 D

2.2 E

2.3 C

2.4 A

Zadanie 3

3.1 - afternoon

3.2 - basket

3.3 - smaller

Zadanie 4

4.1 - E

4.2 - B

4.3 - D

4.4 - A

Wszystkie odpowiedzi do angielskiego znajdziesz w naszej galerii.

W internecie pojawiły się też odpowiedzi ósmoklasistów. Oto, co znaleźliśmy na Twitterze. Uwaga, to są odpowiedzi internautów, więc mogą być nieprawidłowe.

Zadanie 6

6.1. YOU ARE WAITING

6.2. HOW MUCH ARE

Zadanie 13

13.1 PIECES OF CHEESECAKE

13.2 DIDN'T CLOSE

13.3 HAVE TO LISTEN

Poniżej znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi z języka angielskiego z egzaminu ósmoklasisty 2023. Sugerowane odpowiedzi przygotował nauczyciel angielskiego.

