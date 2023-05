Egzamin ósmoklasisty 2023 trwa 3 dni. We wtorek (23.05) uczniowie pisali egzamin z j. polskiego, w środę (24.05) wezmą się za matematykę, a w czwartek (25.05) podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Matematyka to królowa nauk. Egzamin z matematyki powoduje u piszących ogromne emocje. Nie wszyscy mają talent do liczb i boją się matematyki jak ognia. Internet huczy od plotek i informacji o przeciekach z matematyki. Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwał 100 minut. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że na egzamin uczeń może przynieść ze sobą tylko przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jego ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Poniżej w galerii znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka ARKUSZE CKE i odpowiedzi [24.05.2023] RELACJA NA ŻYWO

21.15 Zadania na egzaminie

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

sprawność rachunkowa

wykorzystanie i tworzenie informacji

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

rozumowanie i argumentacja.

20.50 Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

CKE przypomina, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

20.40 Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Emocje wśród zdających

"Jutro matma. Ogólnie stresuje się trochę mniej niż przed polskim ale stres nadal jest. Ale mówię wam, że będzie trzeba obliczyć prędkość tego ślimaka" - komentują internauci.

20.00 Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi w internecie

Odpowiedzi i arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki pojawią się w środę, 24 maja.

19.37 Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi około 14,4 tys. uczniów z Ukrainy.

19.00 Przecieki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. "Ciocia w komisji egzaminacyjnej", "Wyśle każdemu za darmo". Arkusze CKE wyciekły do internetu?!

Czy arkusze CKE rzeczywiście wyciekły? Czy można wierzyć informacjom, które pojawiają się np. na Twitterze? Wyjaśniamy!

boje sie nic nie umiem serio #egzaminosmoklasisty2023— emvsk (@emxskv) May 23, 2023

18.38 Przecieki przed egzaminem z matematyki. "Oblicz pole powierzchni...". Te zadania będą w arkuszu CKE

Egzamin ósmoklasisty: przecieki z matematyki są pilnie poszukiwane przez uczniów już od kilku dni. W internecie można znaleźć różne teorie o tym, jakie zadania będą w arkuszu CKE na egzaminie ósmoklasisty z matematyki.

18.30 Politycy życzą powodzenia!

- Drodzy uczniowie, przed Wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez Was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty. Trzymam za Was kciuki! Powodzenia! - napisała we wtorek minister rodziny i pracy Marlena Maląg.

18.20 Egzamin ósmoklasisty 2023

We wtorek (23.05) rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Uczniowie najpierw napisali egzamin z języka polskiego. W środę będę pisać egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego nowożytnego.

