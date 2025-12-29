Zimna woda im niestraszna! Morsowanie w podbydgoskich Pieckach [ZDJĘCIA]

Morsowanie w Pieckach pod Bydgoszczą! Chętnych nie brakowało

Jak co tydzień, w niedzielę, entuzjaści zimowych kąpieli zebrali się nad lodowatym jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą, by wspólnie hartować swoje ciała i cieszyć się rześkim zimowym porankiem. Ani niska temperatura powietrza, ani chłód wody nie były w stanie zniechęcić tych amatorów morsowania, którzy z zapałem wskakiwali do lodowatej wody. Na twarzach wszystkich uczestników widać było szerokie uśmiechy.

Morsowanie to samo zdrowie!

Morsowanie, czyli regularne kąpiele w zimnej wodzie, zdobywa coraz większą popularność jako forma aktywności prozdrowotnej. Chociaż wymaga odwagi i odpowiedniego przygotowania, korzyści wynikające z morsowania są znaczące zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Oto główne zalety morsowania:

Wzmocnienie układu odpornościowego.

Regularne ekspozycje na zimno mogą zwiększać liczbę białych krwinek w organizmie, co pomaga w walce z infekcjami.

Poprawa krążenia.

Zanurzanie w zimnej wodzie sprawia, że naczynia krwionośne się kurczą, a po wyjściu z wody rozszerzają, co wspomaga przepływ krwi i poprawia krążenie.

Szybsza regeneracja mięśni.

Zimna woda łagodzi stany zapalne i zmniejsza bóle mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, co czyni morsowanie popularnym wśród sportowców.

Pobudzenie metabolizmu.