Zimna woda im niestraszna! Morsowanie w podbydgoskich Pieckach [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-29 10:53

Sezon na zimne kąpiele trwa w najlepsze! W niedzielę, 28 grudnia bydgoskie morsy wskoczyły do jeziora Jezuickiego w Pieckach pod Bydgoszczą. Zobaczcie naszą relację.

Super Express Google News

Morsowanie w Pieckach pod Bydgoszczą! Chętnych nie brakowało

Jak co tydzień, w niedzielę, entuzjaści zimowych kąpieli zebrali się nad lodowatym jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą, by wspólnie hartować swoje ciała i cieszyć się rześkim zimowym porankiem. Ani niska temperatura powietrza, ani chłód wody nie były w stanie zniechęcić tych amatorów morsowania, którzy z zapałem wskakiwali do lodowatej wody. Na twarzach wszystkich uczestników widać było szerokie uśmiechy.

Zimna woda im niestraszna! Morsowanie w podbydgoskich Pieckach [ZDJĘCIA]
15 zdjęć

Morsowanie to samo zdrowie!

Morsowanie, czyli regularne kąpiele w zimnej wodzie, zdobywa coraz większą popularność jako forma aktywności prozdrowotnej. Chociaż wymaga odwagi i odpowiedniego przygotowania, korzyści wynikające z morsowania są znaczące zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Oto główne zalety morsowania:

  • Wzmocnienie układu odpornościowego.
  • Regularne ekspozycje na zimno mogą zwiększać liczbę białych krwinek w organizmie, co pomaga w walce z infekcjami.
  • Poprawa krążenia.
  • Zanurzanie w zimnej wodzie sprawia, że naczynia krwionośne się kurczą, a po wyjściu z wody rozszerzają, co wspomaga przepływ krwi i poprawia krążenie.
  • Szybsza regeneracja mięśni.
  • Zimna woda łagodzi stany zapalne i zmniejsza bóle mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, co czyni morsowanie popularnym wśród sportowców.
  • Pobudzenie metabolizmu.
Zimna woda im niestraszna! Morsowanie w podbydgoskich Pieckach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MORSOWANIE