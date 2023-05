Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki rozpocznie się w środę (24 maja) o godz. 9. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych powtarzają materiał i odświeżają wiedzę, aby w środę móc spokojnie popatrzeć na pierwszą stronę arkuszu CKE z matematyki. Część osób szuka w internecie przecieków na temat środowego egzaminu, szukają arkuszy CKE i pytań, które mogą się pojawić na egzaminie. Na Twitterze trenduje fraza "przecieki". Pojawia się coraz więcej postów, które mogą rozpalić wyobraźnię uczniów zdających w środę egzamin z matematyki. "cześć ósmoklasiści, tak się składa ze moja ciocia jest w tym roku w komisji egzaminacyjnej i dała mi dostęp do egzaminu z matematyki wcześniej, jeżeli ktoś chce zerknąć co będzie to piszcie na maila..." - taka wpis pojawił się we wtorek po godz. 16 na Twitterze. Albo: "mam mega mocne przecieki z matmy na jutro B) sprzedam tanio na teraz lub jutro o 7:30 wyśle każdemu za darmo. co roku robię mocny research i w 90% zawsze się sprawdza".

Użytkownikom mediów społecznościowych radzimy, aby podchodzili sceptycznie do tego typu historii. Jeżeli arkusze CKE rzeczywiście trafią do sieci, sprawą zajmie się policja. Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki w środę, 24 maja. Przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia! Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo: Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka ARKUSZE CKE i odpowiedzi [24.05.2023]

