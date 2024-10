22-latek zlecił zabójstwo swojej byłej dziewczyny! Przelał za to aż 140 tys. zł

co na to wierni?

O całej sprawie kilkukrotnie informował już „Express Bydgoski”. O 22-latku z bydgoskiego Fordonu zrobiło się głośno na początku 2024 roku. To wtedy prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Jak relacjonuje dziennikarz, wszystko zaczęło się od sygnału jednego z mieszkańców Łodzi. Mężczyzna zgłosił policji, że na jego konto wpłynęło 140 tys. zł, co miało być konsekwencją wcześniejszego "zlecenia" wydanego przez młodego bydgoszczanina.

Łodzianin oprócz pokaźnej kwoty otrzymał także wiadomość mailową, w której zawarte były szczegóły zbrodni, między innymi to, że była partnerka 22-latka ma zostać uduszona. Zawarł także instrukcję pozbycia się zwłok oraz zapewnienie o zaufaniu do adresata: "Jesteś profesjonalistą".

- Sformułowany zarzut dotyczy podżegania do zabójstwa – powiedział „Expressowi Bydgoskiemu” prok. Adam Lis, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. Dziennikarz wyjaśnia, że kluczowym w całej sprawie dowodem była właśnie ta wiadomość. Okazało się, że łodzianin otrzymał ją, ponieważ w przeszłości miał sprzedać młodemu mężczyźnie działkę marihuany.

Formalnie za podżeganie do zabójstwa oskarżonemu grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.