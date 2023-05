Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki już w środę, 24 maja. Uczniowie otworzą arkusze CKE o godz. 9. Będą mieli 100 minut na uporanie się z zadaniami opracowanymi przez specjalistów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół. Internauci zastanawiają się, co pojawi się na arkuszach CKE. Internet huczy od plotek na temat ewentualnego przecieku. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki. W tym artykule zamieścimy arkusze CKE z matematyki z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Zrobimy to zaraz po tym, gdy udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przypominamy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie otrzymają 6 lipca.

