Wielkie sadzenie drzew pod Bydgoszczą! Tak powstaje las

To było prawdziwe pospolite ruszenie! Mieszkańcy Bydgoszczy, Białych Błot oraz okolicznych miejscowości mogli nie tylko sadzić drzewa, ale także pomalować i powiesić budki lęgowe dla ptaków oraz wziąć udział w rodzinnych aktywnościach. Przy drodze z ronda Grygiela do Trzcińca zgromadziły się prawdziwe tłumy!

Chętni do sadzenia lasu dostali niezbędne narzędzia. Przy nieocenionym wsparciu leśników posadzili kilka tysięcy drzew. Sobotnia akcja to efekt trzeciej edycji proekologicznej kampanii "Kręci Nas Recykling", organizowanej przez Oponeo.pl. we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim.