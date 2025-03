i Autor: shutterstock(2) Gigantyczna wygrana w zdrapce Lotto! Konto w banku spuchnie, gdy dojdzie ten przelew

Wygrana w zdrapce

Główna wygrana w zdrapce LOTTO! Odsłanianie wyników na zdrapce wywołuje ekscytację oraz charakterystyczny dreszczyk emocji. A gdy na kartoniku pojawia się symbol informujący o wygranej, wówczas zaczyna się euforia. Pewien gracz z Bydgoszczy na pewno do tej pory nie może uwierzyć w to, co się stało. Wygrał milion złotych.