Główna wygrana w LOTTO. Polak wygrał miliony i teraz ma problem

Każdy, kto gra w Lotto ma nadzieję, że to właśnie jego spotka szczęście i któreś losowanie Lotto (wtorek, czwartek, sobota) w końcu przyniesie miliony. Jak pokazują przykłady z ostatnich tygodni, niektórym udaje się ta sztuka. Lotto to najbardziej znana gra w katalogu gier Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 3 zł, a dopłacając złotówkę można wziąć udział w dodatkowym losowaniu - Lotto Plus.

Wyniki losowania Lotto wtorek 18 lutego: 3, 5, 6, 8, 15, 42

We wtorek (18.02) ktoś w Poznaniu trafił "szóstkę". Szczęśliwy zakład został kupiony w punkcie Lotto na Osiedlu Kosmonautów 104. "Szóstka" była warta 4 578 104 zł. W rzeczywistości będzie trochę mniej, bo zgodnie z prawem dziesięć procent z tej sumy trzeba będzie oddać Urzędowi Skarbowemu. Mieszkaniec Poznania dostanie więc "na rękę" około 4 120 294.

Najwyższe w tym roku wygrane w Lotto:

Poznań: 4 578 104,20 zł

Ostrzeszów-Pustkowie: 6 281 616,30 zł

Reda: 24 848 377,60 zł

