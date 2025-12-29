Dramat w przymierzalni. Zaatakowany nożem 14-latek już złożył zeznania!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2025-12-29 9:32

14-letni chłopiec, który został brutalnie zaatakowany nożem w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy, złożył już obszerne wyjaśnienia przed sądem. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, przesłuchanie odbyło się w obecności psychologa, a śledczy nadal ustalają relacje łączące ofiarę z napastnikiem.

Super Express Google News

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, nastolatek, który został ciężko ranny podczas ataku w centrum handlowym Focus przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy, został przesłuchany przez sąd w obecności psychologa. Do dramatycznych wydarzeń doszło 20 listopada po południu.

Zobacz także: 14-latek ciężko ranny po ataku nożownika w galerii. Spotkanie o charakterze seksualnym? Są zarzuty dla 21-latka

Polecany artykuł:

Nastolatek zaatakowany nożem w przymierzalni przez 21-latka. Nieoficjalne ustal…
14-latek zaatakowany nożem w przymierzalni. Nieoficjalne ustalenia szokują! To była schadzka?!
5 zdjęć

Przypomnijmy - 14-latek przyszedł do jednego ze sklepów na parterze galerii razem z 21-letnim mężczyzną. W przebieralni doszło do nagłego i brutalnego ataku – młodszy z nich został niespodziewanie zaatakowany nożem. Napastnik z nieustalonych dotąd przyczyn zadał kilka ciosów.

Nieoficjalnie wiadomo, że rany zostały zadane w okolice klatki piersiowej, szyi i ramion. Nastolatek wzywał pomocy, a agresor – mimo obecności ochroniarzy próbujących go obezwładnić – nadal zadawał ciosy nożem. Ostatecznie 21-latek został zatrzymany przez ochronę i przekazany policji.

Pracownicy sklepu wezwali pogotowie ratunkowe oraz policję. Ratownicy medyczni udzielili rannemu pierwszej pomocy jeszcze w ambulansie. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, nastolatek opuścił już lecznicę, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

21-letni napastnik przebywa obecnie w areszcie, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Podczas przesłuchania w prokuraturze usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Odmówił składania wyjaśnień, twierdząc, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Śledczy zapowiadają skierowanie go na obserwację psychiatryczną. Policja zabezpieczyła nóż oraz telefony komórkowe zarówno ofiary, jak i podejrzanego.

Z ustaleń śledczych wynika, że było to drugie spotkanie nastolatka z 21-latkiem. – Analiza połączeń i treści sms-ów pomoże nam ustalić, w jakich relacjach był napastnik i jego ofiara – przekazano „Gazecie Wyborczej” w prokuraturze.

Ofiara to osoba nieletnia, chłopak został przesłuchany w sądzie w obecności psychologa – mówi Agnieszka Golińska-Żołyniak, zastępczyni szefa prokuratury Bydgoszcz-Północ. – Złożył obszerne wyjaśnienia, treści z uwagi na dobro śledztwa i nieletniego nie ujawniamy.

Myślenice: Grób zastrzelonego przez policjanta Łukasza W.
Pokój Zbrodni
Jacek Sikora. Żona chciała przejąć pieniądze biznesmena? | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK NOŻOWNIKA
GALERIA HANDLOWA