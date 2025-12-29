Dramat w przymierzalni. Zaatakowany nożem 14-latek już złożył zeznania!

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, nastolatek, który został ciężko ranny podczas ataku w centrum handlowym Focus przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy, został przesłuchany przez sąd w obecności psychologa. Do dramatycznych wydarzeń doszło 20 listopada po południu.

Zobacz także: 14-latek ciężko ranny po ataku nożownika w galerii. Spotkanie o charakterze seksualnym? Są zarzuty dla 21-latka

Przypomnijmy - 14-latek przyszedł do jednego ze sklepów na parterze galerii razem z 21-letnim mężczyzną. W przebieralni doszło do nagłego i brutalnego ataku – młodszy z nich został niespodziewanie zaatakowany nożem. Napastnik z nieustalonych dotąd przyczyn zadał kilka ciosów.

Nieoficjalnie wiadomo, że rany zostały zadane w okolice klatki piersiowej, szyi i ramion. Nastolatek wzywał pomocy, a agresor – mimo obecności ochroniarzy próbujących go obezwładnić – nadal zadawał ciosy nożem. Ostatecznie 21-latek został zatrzymany przez ochronę i przekazany policji.

Pracownicy sklepu wezwali pogotowie ratunkowe oraz policję. Ratownicy medyczni udzielili rannemu pierwszej pomocy jeszcze w ambulansie. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, nastolatek opuścił już lecznicę, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

21-letni napastnik przebywa obecnie w areszcie, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Podczas przesłuchania w prokuraturze usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Odmówił składania wyjaśnień, twierdząc, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Śledczy zapowiadają skierowanie go na obserwację psychiatryczną. Policja zabezpieczyła nóż oraz telefony komórkowe zarówno ofiary, jak i podejrzanego.

Z ustaleń śledczych wynika, że było to drugie spotkanie nastolatka z 21-latkiem. – Analiza połączeń i treści sms-ów pomoże nam ustalić, w jakich relacjach był napastnik i jego ofiara – przekazano „Gazecie Wyborczej” w prokuraturze.

– Ofiara to osoba nieletnia, chłopak został przesłuchany w sądzie w obecności psychologa – mówi Agnieszka Golińska-Żołyniak, zastępczyni szefa prokuratury Bydgoszcz-Północ. – Złożył obszerne wyjaśnienia, treści z uwagi na dobro śledztwa i nieletniego nie ujawniamy.

