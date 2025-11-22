14-latek ciężko ranny po ataku nożownika w galerii. Spotkanie o charakterze seksualnym? Są zarzuty dla 21-latka

Michał Michalak
2025-11-22 22:28

21-latek, który dźgnął nożem w galerii handlowej przy ul Jagiellońskiej w Bydgoszczy nastoletniego chłopaka, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna został w piątek, 21 listopada, doprowadzony do prokuratury, na wniosek której został również tymczasowo aresztowany. Według nieoficjalnych informacji podejrzany i jego ofiara spotkali się tam po raz kolejny.

  • W Bydgoszczy doszło do ataku nożem w galerii handlowej, gdzie 21-latek zranił 14-letniego chłopca.
  • Nastolatek trafił do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia.
  • Podejrzanemu grozi dożywotnie więzienie, ale motyw napaści wciąż pozostaje nieznany.

Bydgoszcz. 14-latek ugodzony nożem w galerii. Są zarzuty dla 21-latka

Kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności grozi 21-latek, który ugodził nożem 14-letniego chłopaka. Do darzenia doszło w czwartek, 20 listopada, w sklepie na terenie galerii handlowej przy ul. Jagiellońskiej. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych po godz. 14.

Skierowani do placówki handlowej policjanci zastali na miejscu personel sklepu oraz pracowników ochrony, którzy oświadczyli, że w jednej z kabin przebieralni został zaatakowany nożem 14-latek. Nastolatek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala - informuje nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

21-latek został zatrzymany na miejscu zdarzenia, po czym mundurowi przewieźli go do komendy - był trzeźwy. Poszkodowany 14-latek został ciężko ranny i przeszedł operację - jego obecny stan zdrowia jest określany jako stabilny. 

Jak informowała prokuratura w Bydgoszczy, nastolatek i podejrzany weszli do budynku razem. Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" ich spotkanie miało charakter prywatny i seksualny, a obaj umówili się w galerii już po raz kolejny. Tym razem ich schadzka skończyła tragicznie, ale motyw postępowanie domniemanego sprawcy nie jest na razie znany. 

- Dzisiaj (21.11.2025) mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował mieszkańca powiatu bydgoskiego na najbliższe trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności - informuje rzeczniczka Kowalska.

