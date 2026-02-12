Skandal z udziałem bydgoskiej policjantki! Wdała się w bójkę

Bydgoska policjantka poza służbą wdała się w bójkę w Lubiczu koło Torunia.

Sprawa trafiła do prokuratury, a funkcjonariuszka została zawieszona i wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

KWP Bydgoszcz wydała oświadczenie, podkreślając naruszenie etyki zawodowej i chęć szybkiego wyjaśnienia sprawy.

Bójka z udziałem bydgoskiej policjantki. Kobieta była poza służbą

Nietypowe zdarzenie z udziałem funkcjonariuszki z województwie kujawsko-pomorskim! Jak wynika z najnowszych ustaleń, bydgoska policjantka miała uczestniczyć w bójce. Do zaistniałej sytuacji doszło w niedzielę, 8 lutego w Lubiczu koło Torunia. W chwili zdarzenia kobieta była poza służbą.

Sprawa trafiła do prokuratury, która wszczęła śledztwo. Wobec kobiety podjęto też wewnętrzne kroki. Została zawieszona w obowiązkach. Rozpoczęto też postępowanie dyscyplinarne.

Zdarzenie z udziałem policjantki. Jest oficjalne oświadczenie KWP Bydgoszcz

Do zdarzenia odniosła się Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, publikując w czwartek, 12 lutego, oficjalne oświadczenie.

- W związku z informacją, która została przekazana Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, o udziale policjantki z Bydgoszczy w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego w powiecie toruńskim, podjęto decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Funkcjonariuszka została także zawieszona w czynnościach służbowych. Postępowanie dyscyplinarne dotyczy naruszenia etyki zawodowej - czytamy.

O sprawie powiadomiono także prokuraturę i BSWP. Policja zaznacza, że obecnie trwają postępowania w tej sprawie.

- Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia - zaznaczono w komunikacie.

