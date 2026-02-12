Skandal z udziałem bydgoskiej policjantki! Wdała się w bójkę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-12 13:03

Skandal z udziałem funkcjonariuszki w Kujawsko-Pomorskiem! Bydgoska policjantka, będąca poza służbą, miała wziąć udział w bójce. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 lutego w Lubiczu koło Torunia. Sprawą zajmuje się toruńska prokuratura, a policja wszczęła wobec kobiety postępowanie dyscyplinarne. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. "Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia" - czytamy.

Autor: Anna Kisiel
  • Bydgoska policjantka poza służbą wdała się w bójkę w Lubiczu koło Torunia.
  • Sprawa trafiła do prokuratury, a funkcjonariuszka została zawieszona i wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne.
  • KWP Bydgoszcz wydała oświadczenie, podkreślając naruszenie etyki zawodowej i chęć szybkiego wyjaśnienia sprawy.

Bójka z udziałem bydgoskiej policjantki. Kobieta była poza służbą

Nietypowe zdarzenie z udziałem funkcjonariuszki z województwie kujawsko-pomorskim! Jak wynika z najnowszych ustaleń, bydgoska policjantka miała uczestniczyć w bójce. Do zaistniałej sytuacji doszło w niedzielę, 8 lutego w Lubiczu koło Torunia. W chwili zdarzenia kobieta była poza służbą.

Sprawa trafiła do prokuratury, która wszczęła śledztwo. Wobec kobiety podjęto też wewnętrzne kroki. Została zawieszona w obowiązkach. Rozpoczęto też postępowanie dyscyplinarne.

Zdarzenie z udziałem policjantki. Jest oficjalne oświadczenie KWP Bydgoszcz

Do zdarzenia odniosła się Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, publikując w czwartek, 12 lutego, oficjalne oświadczenie.

- W związku z informacją, która została przekazana Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, o udziale policjantki z Bydgoszczy w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego w powiecie toruńskim, podjęto decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Funkcjonariuszka została także zawieszona w czynnościach służbowych. Postępowanie dyscyplinarne dotyczy naruszenia etyki zawodowej - czytamy.

O sprawie powiadomiono także prokuraturę i BSWP. Policja zaznacza, że obecnie trwają postępowania w tej sprawie.

- Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia - zaznaczono w komunikacie.

