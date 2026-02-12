Odwołane loty z Bydgoszczy do dużego europejskiego miasta! "Rejsy zaplanowane na 12 lutego nie będą realizowane"

Strajk Lufthansy. Odwołane loty z Bydgoszczy i innych miast

Na niemieckich lotniskach zapowiada się wyjątkowo trudny dzień. W czwartek, 12 lutego, piloci Lufthansy przeprowadzą całodobowy strajk, co oznacza falę odwołanych rejsów i możliwe opóźnienia. Sytuacja ta dotknie również polskich pasażerów, ponieważ od lat Lufthansa jest jednym z kluczowych przewoźników łączących Polskę z Niemcami. Decyzja dotyczy także połączenia między Frankfurtem a Bydgoszczą, o czym Port Lotniczy w Bydgoszczy poinformował w mediach społecznościowych.

- Szanowni Pasażerowie, w związku ze strajkiem w linii lotniczej Lufthansa, rejsy do i z Polski zaplanowane na 12 lutego nie będą realizowane. Prosimy Pasażerów o bieżące śledzenie komunikatów przewoźnika oraz sprawdzanie statusu swoich lotów. Dziękujemy za wyrozumiałość - podaje Port Lotniczy Bydgoszcz.

Chaos na niemieckich lotniskach. Piloci Lufthansy ogłosili strajk generalny

Piloci niemieckiego przewoźnika zapowiedzieli całodobowy strajk, domagając się m.in. podwyższenia składek na pracownicze programy emerytalne. Lufthansa już uprzedza pasażerów, że należy spodziewać się licznych odwołań i opóźnień rejsów. Jak informuje agencja dpa, na razie trudno oszacować skalę zakłóceń, jednak protest ma objąć wszystkie loty startujące z Niemiec, w tym także połączenia cargo.

Piloci sygnalizowali możliwość takiej akcji już w ubiegłym roku, gdy opowiedzieli się za strajkiem w sprawie firmowych programów emerytalnych. Do protestu ma dołączyć także personel pokładowy Lufthansy, który w ten sposób chce wywrzeć presję na rozpoczęcie negocjacji dotyczących nowych układów zbiorowych.

Lufthansa jest jednym z kluczowych przewoźników na trasach między Polską a Niemcami. Z Krakowa oferuje bezpośrednie loty do dwóch największych niemieckich hubów przesiadkowych — Frankfurtu i Monachium. Do Frankfurtu realizowanych jest codziennie kilka połączeń, natomiast do Monachium zazwyczaj jeden lub dwa rejsy dziennie.

