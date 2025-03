Życzenia na Dzień Kobiet 8.03.2025. Piękne i wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Kobiet 8 MARCA 2025!

Dzień Kobiet 2025. Kiedy jest?

Kiedy jest Dzień Kobiet 2025? To pytanie zadaje sobie wielu panów, którzy tego wyjątkowego dnia chcą obdarować swoje ukochane kwiatami i drobnymi prezentami. Dla tych, którzy ciągle zapominają, kiedy wypada Dzień Kobiet, mamy drobną podpowiedź: to święto ma stałą datę - co roku przypada tego samego dnia miesiąca. Łatwo więc zapamiętać, kiedy jest Dzień Kobiet 2025 lub zapisać sobie datę w kalendarzu na kilka lat do przodu.

Tego dnia mężczyźni składają życzenia ważnym kobietom ze swojego najbliższego otoczenia. Data Dnia Kobiet jest stała, więc co roku święto pań przypada w tym samym terminie, czyli dokładniej 8 marca. W 2025 roku Dzień Kobiet przypada dokładnie w sobotę.

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

więc wyzywam los i proszę go,

by spełnił Twe marzenia.

***

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci:

pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia

i grona przyjaciół

Twój na zawsze ....

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia,

zdrowia, humoru, zadowolenia,

pogody ducha i wiele radości,

ze strony bliskich moc serdeczności.

***

***

Z okazji Dnia Kobiet

Kochanie życzę Ci:

szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

***

Z okazji tego szczególnego dnia

chciałbym Ci życzyć

wszystkiego najlepszego,

spełnienia wszystkich marzeń

zarówno tych malutkich,

jak i troszkę większych.

Pamiętaj, że świat bez kobiet

nie miałby sensu…

***

Życzę Ci abyś odnalazła:

w ciszy swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,

a w sobie miłość.

***

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

***

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

***

Z okazji Dnia Kobiet

Wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń

zadowolenia z siebie,

dużo szczęścia i uśmiechu

oraz wiele radości życiowej!

życzy …

***

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci.

Niech ci czas radośnie leci.

Dla najsympatyczniejszej kobiety pod słońcem ...

***

