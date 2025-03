68 lat małżeństwa i ogród pełen radości! Pani Regina świętuje 100. urodziny

Memy na Dzień Teściowej 5.03.2025. Twoja teściowa będzie płakać ze śmiechu, kiedy tylko to zobaczy! [GALERIA]

Pani Regina Buko przyszła na świat 3 marca 1925 roku we wsi Zborowiec, niedaleko Piotrkowa Kujawskiego. Wychowała się w wielodzietnej rodzinie Andrzeja i Eleonory Palickich, gdzie od najmłodszych lat musiała mierzyć się z trudami codzienności. Największym wyzwaniem okazała się II wojna światowa – wkroczenie wojsk niemieckich odebrało rodzinie gospodarstwo, a jej członkowie zostali skierowani na roboty przymusowe.

Mimo przeciwności losu pani Regina, jako nastolatka, znalazła zatrudnienie w pobliskiej szkole, co pozwoliło jej przetrwać trudne lata okupacji. Po wojnie rodzina Palickich odzyskała swoje gospodarstwo i kontynuowała pracę na roli.

Jednak poszukując nowych perspektyw, pani Regina przeniosła się do Bydgoszczy, gdzie znalazła zatrudnienie w Bydgoskiej Fabryce Narzędzi. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Jana Buko. W 1952 roku stanęli na ślubnym kobiercu, rozpoczynając wspólne życie, które trwało aż 68 lat – do śmierci Jana w 2020 roku.

Pani Regina i Jan doczekali się trojga synów, a życie rodzinne zawsze było dla niej najważniejsze. W wolnych chwilach oddawała się swoim pasjom – szydełkowaniu i pielęgnowaniu roślin. Jej ogród pełen kwiatów i warzyw był jej dumą i radością aż do 97. roku życia.

3 marca 2025 roku pani Regina Buko obchodziła swoje setne urodziny. Z tej wyjątkowej okazji odwiedził ją wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, składając gratulacje i życzenia długich lat w zdrowiu.

Jej historia to przykład siły, wytrwałości i rodzinnych wartości, które przekazuje kolejnym pokoleniom.