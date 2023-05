Przecieki przed E8 z matematyki. Oblicz pole powierzchni.... Te zadania będą w arkuszu CKE

Egzamin ósmoklasisty 2023: przecieki z matematyki

Informacje o przeciekach z matematyki to wiadomość, na którą czeka wielu ósmoklasistów. Uczniowie wierzą, że dzięki przeciekom z matematyki łatwiej będzie im zdań egzamin ósmoklasisty. Muszą być jednak ostrożni! Osoby, które twierdzą, że wyciekły arkusze CKE i znane są zadania z E8 z matematyki, najczęściej ujawniają tzw. pewniaki. Są to typy zadań, które co roku pojawiają się w arkuszu CKE. Takie "przecieki" bardzo łatwo znaleźć! Dzięki nim rzeczywiście łatwiej zdać E8 z matematyki. Wystarczy nauczyć się rozwiązywać te typy zadań, by zdać egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. O jakich "przeciekach" mowa?

Przecieki przed E8 z matematyki: "oblicz pole powierzchni" w arkuszu CKE

Wśród pewniaków, które już dawno wyciekły znalazły się następujące typy zadań:

w zadaniach zamkniętych w arkuszu CKE z matematyki powtarzają się zadania dotyczące pierwiastków, ułamków, a także sprawdzające umiejętność odczytywania danych z osi ;

; w zadania otwartych na E8 z matematyki pojawiają się też zadania tekstowe; ich treść dotyczy najczęściej: geometrii (zadania na obliczanie pola powierzchni, czy objętości), a także zadania polegające na obliczanie procentów i ułamków ;

; kolejnym typem zadań z matematyki na egzaminie ósmoklasisty z CKE są zadania na uzasadnienie; to typy zadań wskazywane przez uczniów jako najtrudniejsze - wymagają wykonania obliczeń i uzasadnienia treści zawartej w poleceniu.

Egzamin ósmoklasisty: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki już w środę, 24 maja. W oczekiwaniu na arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki, przypominamy, z czym ósmoklasiści musieli się mierzyć rok temu.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ, aby zobaczyć arkusz CKE i odpowiedzi z E8 z matematyki