Egzamin ósmoklasisty 2023 polski. Przecieki w sieci? Uczniowie piszą o jednej z lektur!

Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. Arkusze CKE, przecieki, odpowiedzi [RELACJA NA ŻYWO]

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego rozpocznie się we wtorek, 23 maja o godz. 9.00. Będzie to pierwszy z trzech obowiązkowych egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty z polskiego trwa 120 minut. W naszej relacji na żywo opublikujemy arkusze CKE, odpowiedzi oraz pierwsze komentarze po egzaminie. Zobaczymy, czy na Twitterze są informacje o przeciekach z egzaminu ósmoklasisty 2023. Szczegóły poniżej.

23.00 Egzamin ósmoklasisty już jutro!

Wielu zdających z pewnością nie zmruży tej nocy oka. Dla uczniów to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu. Nic dziwnego, że stres daje o sobie znać. Warto jednak pamiętać, aby przed egzaminem z polskiego się zrelaksować. W ostatnich godzinach przed testem bardzo przyswoić jakąkolwiek wiedzę.

Drodzy Ósmoklasiści jaką lekturę typujecie na jutrzejszym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego???Ja osobiście „Kamienie na szaniec”Powodzenia jutro wszystkim piszącym. Trzymam kciuki😎🫡👊#egzaminosmoklasisty2023 #egzaminosmoklasisty— Dionizy (@dionizy1948) May 22, 2023

22.22 Jakie nastroje przed egzaminem z polskiego?

Do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z polskiego pozostały już godziny. Wielu zdających zaczyna powoli odczuwać ciężar misji...

Jutro egzamin z polaka, czas na płacz— Endy x3 📎 ★🎗 (@cherrycuttles) May 22, 2023

22.08 Egzamin ósmoklasisty - podstawowe informacje

Do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystępują uczniowie klas VIII szkoły podstawowej. Trwa on 120 minut. Składa się z dwóch części. W pierwszej zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu - literackiego i naukowego. W drugiej części uczeń wybiera jeden spośród dwóch tematów wypracowania.

21.18 "Kamienie na szaniec" znajdą się na arkuszu?

Wśród lektur obowiązkowych na E8 z polskiego są "Kamienie na szaniec" autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Czy to właśnie ta lektura znajdzie się jutro na egzaminie? Na Twitterze pojawiła się ciekawa teoria...

egzamin gimnazjalny 2011 pan tadeuszegzamin osmoklasisty 2021 pan tadeuszegzamin gimnazjalny 2012 zemsta egzamin osmoklasisty 2022 zemstaegzamin gimnazjalny 2013 kamienie na szaniec #egzaminosmoklasisty2023— kluska (@luvl0uis_) May 22, 2023

20.30 Co może pojawić się na egzaminie z polskiego?

To pytanie zadają sobie z pewnością wszyscy zdający. Warto zajrzeć do arkuszy z zeszłego roku. Mogą bowiem one zasugerować, jak będzie wyglądał egzamin, jakich pytań można się spodziewać, jakiego typu zadania będą do zrobienia, jakie są wymagania, które lektury mogą się pojawić. Poniżej arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty z 2022 roku.

19.30 Przecieki na E8 z polskiego?

Przed egzaminem z polskiego ósmoklasiści szukają informacji, jakie lektury mogą się pojawić na arkuszu CKE. Czy można wierzyć przeciekom w Internecie? Jaką strategię przyjmują zdający? Przeczytacie w naszym materiale dotyczącym przecieków i lektur na egzaminie z języka polskiego.

19.05 Egzamin ósmoklasisty już jutro!

Egzamin z języka polskiego będzie pierwszym z trzech egzaminów, który czeka na uczniów klas VIII szkoły podstawowej. W naszej relacji znajdziecie najnowsze informacje o przeciekach, arkuszach CKE, odpowiedziach, pewniakach na egzaminie i komentarze na gorąco!

We wtorek, 23 maja 2023 r., o 9:00 ponad 517 000 ósmoklasistów z ponad 12 600 szkół, w tym ponad 14,4 tys. uczniów-obywateli Ukrainy, przystąpi do #egzaminosmoklasisty2023 z języka polskiego.Egzamin potrwa 3 dni.Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów! 🍀🙂— CKE (@CKE_PL) May 22, 2023

