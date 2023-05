Egzamin ósmoklasisty 2023: polski. Arkusze CKE i odpowiedzi znajdziesz tutaj

Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego znajdziesz w galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ!

Egzamin ósmoklasisty 2023: polski. Arkusze i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego rozpocznie się we wtorek, 23 maja o godz. 9.00. Egzamin z polskiego będzie pierwszym z trzech egzaminów, do którego w tym tygodniu przystąpią uczniowie VIII klas szkoły podstawowej. Zaraz po jego zakończeniu zdający będą szukali opublikowanych arkuszy CKE i odpowiedzi do zadań z języka polskiego. Zarówno arkusze CKE jak i odpowiedzi do zadań z egzaminu ósmoklasisty 2023 z polskiego będziemy publikowali w tym materiale. Artykuł będzie aktualizowany.

Egzamin ósmoklasisty polski - arkusze i odpowiedzi

W oczekiwaniu na na arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego możecie sobie przypomnieć, jakie zadania pojawiły się na arkuszu w ubiegłym roku. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia egzaminu ósmoklasisty z polskiego pochodzące z 2022 roku.