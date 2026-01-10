Egzamin ósmoklasisty, a zmiany w ortografii. CKE wydało komunikat

CKE poinformowała, że w latach 2026–2030 podczas oceniania poprawności ortograficznej prac na egzaminie ósmoklasisty dopuszczalne będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady pisowni. Oznacza to okres przejściowy, w którym uczniowie nie stracą punktów za formy zgodne z jedną z dwóch obowiązujących norm. Decyzja ta ma na celu ograniczenie niejasności i stresu związanego z wprowadzaniem zmian w trakcie cyklu egzaminacyjnego.
Najważniejsze zmiany z punktu widzenia egzaminu ósmoklasisty
Nowe reguły obejmują wiele obszarów, jednak nie wszystkie będą równie istotne dla uczniów piszących krótkie formy wypowiedzi i wypracowania egzaminacyjne. Poniżej najważniejsze z nich.
Więcej wielkich liter
Od 2026 roku wielką literą zapisywane będą nazwy mieszkańców miast, dzielnic i wsi, np. Krakowianin, Ochocianka, Nowohucianin. Wielką literą obejmuje się także nazwy pojedynczych egzemplarzy produktów, np. czarny Ford zaparkowany pod domem. Zmienia się zapis nazw obiektów w przestrzeni publicznej, takich jak Plac Zbawiciela, Park Kościuszki, Kościół Mariacki, przy zachowaniu małej litery w wyrazie ulica.
Pisownia „nie” – mniej wyjątków
Wprowadzono łączną pisownię „nie” z imiesłowami odmiennymi, bez wyjątków. Ujednolicono także zapis „nie” z przymiotnikami i przysłówkami, również w stopniu wyższym i najwyższym, np. niemilszy, nienajlepiej.
Zmiany w cząstkach i przedrostkach
Cząstki –bym, –by, –byś należy pisać rozdzielnie ze spójnikami, np. czy by nie spróbować. Dopuszczono zapis łączny i rozdzielny z wyrazami takimi jak super, ekstra, eko, mini, np. superpomysł lub super pomysł. Ustanowiono łączną pisownię niby- i quasi-, np. nibyartysta, quasinauka.
Co to oznacza dla ósmoklasistów?
Dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w 2026 roku kluczowa jest informacja, że nowe zasady nie będą w pełni obowiązkowe od razu. Możliwość stosowania obu wariantów zapisu oznacza większe bezpieczeństwo punktowe i mniejsze ryzyko błędów formalnych.
Jednocześnie CKE zaleca stopniowe oswajanie się z nową ortografią, ponieważ po 2030 roku to ona stanie się jedyną obowiązującą normą.