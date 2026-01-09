Wielkie zmiany na maturze. Jest komunikat CKE

1 stycznia 2026 roku weszły w życie istotne zmiany w zasadach polskiej ortografii. Zostały one przyjęte uchwałami Rady Języka Polskiego działającej przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nowe regulacje mają bezpośrednie znaczenie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, ale także dla ósmoklasistów i osób zdających egzaminy eksternistyczne. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w tej sprawie ważny komunikat.

CKE poinformowała, że w latach 2026–2030 przy ocenianiu poprawności ortograficznej prac egzaminacyjnych na maturze, egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminach eksternistycznych akceptowane będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady zapisu. Oznacza to okres przejściowy, w którym zdający nie będą karani za stosowanie jednej z dwóch form, o ile są one zgodne z obowiązującymi normami.

Decyzja ta ma ułatwić dostosowanie się do zmian i ograniczyć ryzyko błędów wynikających z równoległego funkcjonowania starych i nowych reguł.

Najważniejsze zmiany w ortografii od 2026 roku

Nowelizacja zasad ortograficznych obejmuje wiele obszarów. Poniżej przedstawiamy te, które mogą najczęściej pojawić się w pracach egzaminacyjnych.

Wielką literą zapisywane będą nazwy mieszkańców miast, dzielnic, osiedli i wsi, np. Warszawianin, Mokotowianin, Nowohucianin. Wielka litera obejmie także pojedyncze egzemplarze produktów, np. pod oknem zaparkował czerwony Ford.

Zmienią się zasady zapisu nazw obiektów w przestrzeni publicznej – wielką literą pisane będą m.in. Aleja Róż, Plac Zbawiciela, Park Kościuszki, Kościół Mariacki, Zamek Książ, przy zachowaniu małej litery w wyrazie ulica. Wielką literą zapisywane będą wszystkie człony nazw lokali, instytucji, nagród i odznaczeń (z wyjątkiem przyimków i spójników), np. Nagroda Nobla, Teatr Wielki, Kawiarnia Literacka.

Wprowadzono łączną pisownię „nie” z imiesłowami odmiennymi, bez wyjątków. Ujednolicono także łączną pisownię „nie” z przymiotnikami i przysłówkami – również w stopniu wyższym i najwyższym, np. niemilszy, nienajlepiej.

Co to oznacza dla maturzystów?

Dla osób zdających maturę w 2026 roku kluczowa jest informacja, że nowe zasady nie będą rygorystycznie egzekwowane od pierwszego dnia. Możliwość stosowania obu wariantów zapisu znacząco zmniejsza presję i pozwala skupić się na treści oraz argumentacji w wypracowaniach. "Nowe zasady ortografii będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031" - informuje w komunikacie CKE.