Próbny egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki [12.01.2025]

Zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zaplanowano na 12 stycznia 2026 roku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 150 minut. Arkusze egzaminacyjne będą zawierały zadania wcześniej niepublikowane, przygotowane wyłącznie na potrzeby tego sprawdzianu. Materiały egzaminacyjne w pierwszej kolejności trafią do dyrektorów szkół, a następnie – w dniu egzaminu – zostaną opublikowane na oficjalnych stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dopiero wtedy każdy będzie miał do nich legalny dostęp.

„Przecieki” przed egzaminem? Uczniowie powinni uważać

W okresie poprzedzającym próbny egzamin wielu uczniów wpisuje w wyszukiwarkę hasła sugerujące wyciek arkuszy lub gotowych odpowiedzi. W praktyce takie materiały przed egzaminem nie powinny istnieć. Arkusze są zabezpieczone i udostępniane szkołom w ściśle określony sposób.

Eksperci zwracają uwagę, że strony obiecujące „pewne pytania” lub „arkusz przed czasem” często służą zupełnie innym celom. Mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, wirusy lub próby wyłudzenia danych. Klikanie w podejrzane linki czy pobieranie plików z nieznanych źródeł niesie realne ryzyko dla komputerów i telefonów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że próbny egzamin ma przede wszystkim charakter diagnostyczny. Jego celem jest sprawdzenie, jakie umiejętności uczeń już opanował, a nad czym powinien jeszcze popracować przed właściwym egzaminem ósmoklasisty.

Zamiast szukać niepewnych „przecieków”, lepszym rozwiązaniem jest rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy. Próbny egzamin pozwala oswoić się z formą arkusza, limitem czasu oraz typami zadań, które mogą pojawić się na egzaminie w maju. To także bezpieczna okazja do popełnienia błędów i wyciągnięcia z nich wniosków.

Co warto zapamiętać?

arkusze próbnego egzaminu z języka polskiego nie są dostępne przed terminem,

oferty „przecieków” mogą prowadzić do oszustw lub infekcji urządzeń,

materiały egzaminacyjne pojawią się legalnie dopiero w dniu egzaminu,

próbny egzamin to narzędzie do nauki, a nie ranking czy ocena na świadectwo.

Dla uczniów ósmych klas to ostatni moment, by spokojnie sprawdzić swoje przygotowanie i bezpiecznie podejść do właściwego egzaminu ósmoklasisty.