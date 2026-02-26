Słynny bocian Maciek wrócił do gniazda. W tym roku kazał na siebie czekać

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-26 11:01

To jeden z najbardziej wyczekiwanych zwiastunów wiosny w regionie. Do bydgoskiego Łęgnowa powrócił bocian Maciek. Od 1993 roku to samo gniazdo zajmowane jest przez te ptaki lub ich potomków. Informację o pojawieniu się skrzydlatego ulubieńca mieszkańców podało Radio Eska Bydgoszcz.

Super Express Google News

Z nadejściem cieplejszych dni na niebie nad dzielnicą Łęgnowo znów zagościł popularny bocian Maciek. Miejscowa społeczność od lat otacza ptaka troską, a jego pojawienie się jest traktowane jako lokalne święto. Zwierzę natychmiast skierowało się w stronę swojego stałego lokum – słupa, który tradycyjnie służy mu za miejsce lęgowe.

Sąsiadka bocianiego siedliska, Renata Włazik, zauważa pewną zmianę w tegorocznym harmonogramie ptaka. Z jej obserwacji wynika, że powrót Maćka nastąpił z lekkim opóźnieniem względem lat ubiegłych.

Maciek wrócił do Bydgoszczy. Znany bocian znów ogłasza nadejście wiosny!
Galeria zdjęć 8

Polecany artykuł:

Lodowata woda, gorące emocje. Morsy znów opanowały jezioro pod Bydgoszczą

Tym razem jest to wyjątkowo późny przylot, to chyba nikogo nie dziwi, ponieważ, jeszcze w weekend mieliśmy mrozy. Te pierwsze dni go prawie w tym gnieździe nie ma. Jest oczywiście rano, jest jak już zaczyna się robić zmierzch, ale przez te pierwsze dni żeruje na okolicznych polach – mówi kobieta w rozmowie z Radiem Eska.

Obecność Maćka jest dla bydgoszczan ostatecznym dowodem na koniec zimy. Teraz wszyscy oczekują na przybycie jego partnerki, Stefanii, która zazwyczaj pojawia się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Jeśli aura będzie sprzyjać, para wkrótce dochowa się potomstwa, a obserwacja ich gniazda znów stanie się codzienną atrakcją dla mieszkańców.

Znaczenie bocianów w polskiej tradycji i przyrodzie

Bociany zajmują w naszym kraju pozycję szczególną, łącząc w sobie wartości przyrodnicze i symboliczne. Od wieków uważa się je za zwiastuny pomyślności, płodności oraz szczęścia, a gniazdo w pobliżu domu traktowane jest jak błogosławieństwo.

Równie istotna jest ich rola w ekosystemie. Ptaki te pełnią funkcję naturalnych regulatorów, kontrolując liczebność owadów oraz drobnych gryzoni na polach. Właśnie dlatego coroczne powroty osobników takich jak Maciek z Łęgnowa budzą tak żywe reakcje społeczne.

Kajtek-Bocian podwórkowy ze Studziana
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE
BOCIAN