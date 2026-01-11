Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 polski. Przecieki, arkusze, odpowiedzi. Wiadomo, co będzie na E8 z polskiego?!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-11 20:13

Już w poniedziałek, 12 stycznia, uczniowie klas ósmych zmierzą się z próbnym egzaminem ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Dzień wcześniej w sieci, zwłaszcza na platformie X, trwa gorączkowe poszukiwanie rzekomych przecieków z arkuszy. Specjaliści i nauczyciele studzą jednak emocje: nie warto wierzyć w „gotowe tematy”, bo bardzo często to próby oszustwa lub wprowadzania uczniów w błąd.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 został zaplanowany na trzy kolejne dni. Wszystkie testy rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:00. Harmonogram wygląda następująco:

  • 12 stycznia 2026 (poniedziałek) – język polski
  • 13 stycznia 2026 (wtorek) – matematyka
  • 14 stycznia 2026 (środa) – język angielski

Taki układ ma pomóc uczniom spokojnie podejść do każdego przedmiotu i oswoić się z formułą egzaminu, który w maju 2026 roku będzie miał kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Ósmoklasiści szukają „pewniaków” na próbny egzamin ósmoklasisty 2026

W niedzielę poprzedzającą próbny egzamin z języka polskiego wielu uczniów przeszukuje internet w nadziei na znalezienie informacji o tematach wypracowań, lekturach czy pytaniach, które rzekomo mają pojawić się w arkuszu. Platforma X zalewana jest wpisami sugerującymi, że „ktoś widział arkusz” albo „zna tematy z polskiego”.

Eksperci podkreślają jednak jednoznacznie: nie ma wiarygodnych przecieków z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026. Arkusze przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a krążące w sieci „pewniaki” to najczęściej domysły, stare zadania lub – co gorsza – próby wyłudzenia danych albo pieniędzy.

Uwaga na oszustów. „Przecieki” mogą zaszkodzić

Ostrzegamy, że część internetowych wpisów to celowe działania mające wprowadzić uczniów w błąd. Zdarza się, że pod pretekstem udostępnienia arkusza ktoś prosi o kliknięcie w podejrzany link, podanie danych lub dołączenie do zamkniętej grupy.

Język polski na początek. Czego mogą się spodziewać uczniowie?

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego będzie miał formę zbliżoną do właściwego egzaminu majowego. W arkuszu znajdą się zadania sprawdzające rozumienie tekstu, znajomość lektur oraz umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.

To właśnie ta część budzi najwięcej emocji i obaw, dlatego tak wielu uczniów w ostatniej chwili próbuje znaleźć „gotowe odpowiedzi”. Tymczasem nauczyciele przypominają: próba generalna służy nauce, a nie zdobyciu idealnego wyniku za wszelką cenę.

Pytania i odpowiedzi z polskiego. Gdzie ich szukać? [PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2026]

Po zakończeniu próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 uczniowie tradycyjnie będą szukać poprawnych rozwiązań. W jednym miejscu publikowane będą pytania i odpowiedzi z języka polskiego, opracowane na podstawie arkuszy CKE.

Analiza rozwiązań pozwoli sprawdzić, jak poszedł egzamin próbny, oraz wskazać najczęstsze błędy i obszary wymagające dodatkowych powtórek przed majowym sprawdzianem. To znacznie lepsza droga do sukcesu niż wiara w niesprawdzone „przecieki” z internetu.

