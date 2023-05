Egzamin ósmoklasisty 2023. NOWA LISTA LEKTUR obowiązkowych na polski. Z listy zniknął POSTRACH uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2023 sprawdza umiejętności uczniów i znajomość lektur na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Wielu uczniów podchodzi więc do niego bardzo poważnie: powtarza materiał i zagadnienia, których znajomość jest sprawdzana na egzaminie. Pierwszego dnia egzaminu ósmoklasisty (23 maja 2023) uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Jak się do niego przygotować i jakie lektury przeczytać?

Warto wcześniej odświeżyć sobie znajomość lektur obowiązkowych lub przeczytać te książki z listy, których się jeszcze nie zdążyło. Dobra wiadomość dla uczniów jest taka, że na egzaminie ósmoklasisty 2023 będzie obowiązywała nowa, skrócona lista lektur obowiązkowych. Z powodu pandemii koronawirusa i zdalnych lekcji przez część roku szkolnego, z zestawienia wypadły niektóre tytuły, które spędzały ósmoklasistom sen z powiek. Zobaczcie poniżej, jak po zmianach wygląda lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2023.

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2023

Lista lektur obowiązkowych zawiera książki, które trzeba przeczytać przed egzaminem ósmoklasisty 2023. Znajomość tych lektur, ich fabuły i bohaterów, będzie bowiem wymagana na egzaminie z języka polskiego. Decyzją ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, już od 2021 roku, na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązuje nowa, skrócona lista lektur obowiązkowych. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa i lekcji zdalnych, które utrudniają uczniom przygotowanie do egzaminu. Oto jakie książki znalazły się na nowej liście lektur obowiązkowych dla ósmoklasistów:

Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”

Aleksander Fredro, „Zemsta”

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”

Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Pan Tadeusz" (całość)

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik"

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

wiersze wybranych poetów

Lektury wykreślone z listy lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2023

Już przed egzaminem ósmoklasisty 2021 z listy lektur obowiązkowych zniknęło kilka pozycji, które często spędzały ósmoklasistom sen z powiek. Mowa tutaj między innymi o "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza - zbiorze reportaży, które są napisane trudnym dla nastoletnich uczniów językiem. Praca z tą lekturą sprawiała wielu z nich sporo problemów. Ósmoklasiści przed egzaminem nie muszą także czytać "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. To zmniejszenie wymagań przed egzaminem ósmoklasisty 2023 z pewnością ucieszy uczniów. Również wielu nauczycieli uważa, że zeszłoroczna decyzja Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, była słuszna i korzystna dla ósmoklasistów.

Ta lista lektur będzie obowiązywała na egzaminie ósmoklasisty 2023. Dlatego uczniowie nie muszą w pośpiechu przerabiać pozostałych książek przed 23 maja, kiedy to odbędzie się egzamin z języka polskiego.

W ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą jednak przeczytać dodatkowo lektury usunięte z listy lektur obowiązkowych. Ich znajomość będzie można wykorzystać podczas pisania wypracowania na egzaminie z języka polskiego. Mowa tutaj o następujących pozycjach:

wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego

wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza

Ignacy Krasicki, "Żona modna"

Sławomir Mrożek, "Artysta"

Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace"

Melchior Wańkowicz, "Ziele na kraterze" (fragmenty), "Tędy i owędy" (wybrany reportaż)

Obowiązkowe lektury warto powtórzyć z wyprzedzeniem, a nie na ostatnią chwilę przed egzaminem ósmoklasisty, żeby jak najlepiej sprawdzić swoją wiedzę. Egzaminy są po to, by sprawdzić wiedzę uczniów po 8 latach nauki w szkole podstawowej. Ósmoklasiści, którzy przyłożą się do przygotowań do egzaminu, mają szansę bardzo dobrze wypaść na oficjalnych egzaminach organizowanych przez CKE w maju 2023.

Egzamin ósmoklasisty 2023: harmonogram

Przypomnijmy, że uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu ósmoklasisty 2023 już we wtorek, 23 maja. Na początek zmierzą się z językiem polskim, potem będą walczyć z matematyką - postrachem wielu uczniów. Oto jak prezentuje się harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023:

23 maja 2022 (wtorek), godz. 9:00 – język polski

24 maja 2022 (środa), godz. 9:00 – matematyka

25 maja 2022 (czwartek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski)

Od zeszłego roku, z powodu pandemii koronawirusa, wprowadzono pewne zmiany dotyczące egzaminu. Przede wszystkim, egzamin ósmoklasisty w 2023 roku ma być łatwiejszy, a obowiązujący materiał będzie okrojony. Zmianie ulegnie również liczba punktów, które będzie można zdobyć. Egzaminy przeprowadzone zostaną w maju, a na rozwiązanie zadań z arkusza CKE ósmoklasiści będą mieli:

język polski – 120 minut - 25 maja 2021 r., (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 100 minut - 26 maja 2021 r., (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 90 minut - 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Wszystkim ósmoklasistom piszącym egzamin w 2023 roku życzymy powodzenia!