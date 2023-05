Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski. Arkusze CKE i odpowiedzi [25.05.2023]

Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski

W oczekiwaniu na arkusz CKE z angielskiego publikujemy zadania z poprzedniego roku.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego: Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023 - angielski. To już ostatni z trzech dni zmagań uczniów ostatnich klas szkół podstawowy. Egzamin z języka angielskiego trwa 90 minut. Składa się zazwyczaj z 14 zadań - są to zadania zamknięte oraz pytania otwarte. Gdzie szukać pełnych arkuszy CKE i odpowiedzi do zadań z angielskiego? Tuż przed egzaminem z angielskiego ósmoklasiści szukają w internecie przecieków z arkusza CKE. Jakie zadania będą na egzaminie - to nurtujące ich pytanie.

Arkusze CKE wraz z odpowiedziami opublikujemy w tym artykule, gdy tylko się pojawią.