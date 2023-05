i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express

Przecieki

Egzamin ósmoklasisty. Przecieki przed E8 z angielskiego. Takie zadanie będzie w arkuszu 25.05.2023

Przecieki zadań z angielskiego to coś, na co z pewnością chętnie chcieliby natrafić ósmoklasiści, których czeka egzamin w czwartek 25 maja 2023. Jakie będą zadania? Co będzie w zadaniu otwartym? Treść zadania, w którym należy napisać e-maila do kolegi, bądź zaproszenie wzbudza ogromne emocje, ponieważ jest to najtrudniejsze z zadań w arkuszu CKE. W sieci pytają pytania o to, czy ktoś ma przecieki i zna treści pytań.