majówka 2024

Jasnowidz Jackowski nie zostawia złudzeń. Chodzi o majówkę. Zobaczył to wyraźnie

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewidział to, co teraz mamy za oknami. Mówi, że tak będzie aż do nadchodzącej soboty. Dziennikarz "Super Expressu" zapytał go także o to, jaka będzie majówka 2024. Jasnowidz bez wahania odpowiedział, że słoneczna i bezchmurna. Radzi zatem brać urlop, aby dobrze wypocząć. Niestety po majówce czeka nas załamanie pogody.