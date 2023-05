Egzamin ósmoklasisty 2023 z j. angielskiego. ARKUSZE CKE i sugerowane odpowiedzi opracowane przez eksperta: nauczyciela języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2023: JĘZYK ANGIELSKI. W czwartek (25.05) zakończył się trwający trzy dni egzamin ósmoklasisty. Młodzi ludzie mają za sobą egzamin z j. polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku ponad 97 procentów uczniów wybrało angielski. Egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać, ale jego wynik jest bardzo istotny w kontekście przyjęcia ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Egzamin ósmoklasisty 2023: ANGIELSKI, odpowiedzi + arkusze CKE. W tym artykule znajdziesz arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta, nauczyciela języka angielskiego.

Sugerowane odpowiedzi naszego eksperta:

Zadanie 1

1.1 A

1.2 B

1.3 B

1.4 B

1.5 C

Zadanie 2

2.1 D

2.2 E

2.3 C

2.4 A

Egzamin ósmoklasisty 2023 z j. angielskiego. Sugerowane odpowiedzi na Twitterze (mogą być nieprawidłowe)

Zadanie 13

13.1 PIECES OF CHEESECAKE

13.2 DIDN'T CLOSE

13.3 HAVE TO LISTEN

Egzamin ósmoklasisty 2023: angielski. Zadania, arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi z języka angielskiego

