Egzamin ósmoklasisty język polski 2024: To będzie prawdziwe bajlando! Świetne wieści dla uczniów

Przed egzaminem ósmoklasisty 2024 staramy się przekazać najważniejsze rady dla nastoletnich uczniów. W minionym tygodniu wzięliśmy na warsztat test z matematyki, a teraz przyszła kolej na E8 z języka polskiego. Do obowiązkowego przedmiotu trzeba się przygotować z najwyższą starannością. Egzamin z polskiego rozpocznie się we wtorek, 14 maja. Czy będzie trudny, a może tym razem trafią się łatwe zadania? Sprawdziliśmy, czego mogą się spodziewać nastolatkowie, którzy zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty. Wygląda to bardzo optymistycznie, ponieważ organizatorzy postawili na zmiany, które na pewno nie będą kłodami, rzuconymi pod nogi uczniów.

Dalszy ciąg artykułu znajdziecie pod galerią z przykładowym arkuszem z egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty język polski 2024: Świetne wieści dla uczniów! Omawiamy szczegóły

Przypominamy - wymagania przed egzaminem ósmoklasisty nie są już oparte o podstawę programową kształcenia ogólnego, a powinniśmy się skupić na rozporządzeniu ministra edukacji. Co to oznacza? Przede wszystkim mniejszą liczbę zadań i wyrzucenie z egzaminu najtrudniejszych zagadnień. Na tym dobre wieści dla uczniów się nie kończą.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut (2 godziny, wyjątkiem są osoby z odpowiednimi zaświadczeniami itd.). Co ważne dla zdających - zmniejszona została liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym. Łącznie będzie ich ok. 20 i wypracowanie. Tutaj również mamy dobre wieści, ponieważ nastolatkowie mogą wybrać między rozprawką, a opowiadaniem. Napiszą wypracowanie w tej formie, która im bardziej odpowiada.

W pierwszej części arkusza z języka polskiego znajdziemy ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach. Zdający E8 uczeń może zdobyć 25 punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte. Nie zachęcamy do tego, ale załączonym obrazku widzimy, że nawet gdy nastolatkowie nie będą znali odpowiedzi, to w wielu przypadkach mogą strzelić i zyskać punkty.

Przypominamy również, że zdanie egzaminu z języka polskiego jest obowiązkowe, jeśli marzymy o pozytywnym przejściu przez egzamin ósmoklasisty. Wszystkim naszym czytelnikom życzymy powodzenia!