Przecieki egzamin ósmoklasisty 2024. Jakie podpowiedzi znajdziemy w sieci?

Przecieki z egzaminu ósmoklasisty pojawiły się w sieci – na takie informacje czeka wielu uczniów. Wierzą oni, że dzięki przeciekom z języka polskiego, matematyki czy języka obcego łatwiej będzie im zdań egzamin ósmoklasisty. Często ósmoklasiści są dobrze przygotowani, ale wydaje im się, że jeśli wcześniej uda im się poznać zadania z testów egzaminacyjnych, to zdobędą większą liczbę punktów.

Uczniowie muszą być jednak bardzo ostrożni! Osoby, które twierdzą, że wyciekły arkusze CKE i znane są zadania, mijają się z prawdą. Jest mało prawdopodobne, że takie przecieki będą również z tym roku. Co więcej, bardzo wiele wskazuje na to, że takie informacje mają na celu oszustwo. Często bowiem zdarza się, że aby poznać treść „przecieków”, należy zapłacić „oferentowi”.

Nie należy również klikać w żadne nieznane linki! Cyberprzestępcy w ten sposób mogą chcieć wyłudzić dane wrażliwe, albo zainstalować na komputerze złośliwe oprogramowanie. Trzeba być ostrożnym i nie dać się naciągnąć oszustom.

Jakie podpowiedzi znajdziemy w sieci?

Szanse na to, że w sieci znajdziemy przecieki z prawdziwych arkuszy CKE z egzaminu ósmoklasisty 2024 są w zasadzie równe zeru. Co innego tzw. pewniaki. Nikt oczywiście na 100 procent nie wiem, co pojawi się na egzaminie, ale często są typowane tematy, które – z różnych powodów – mogą pojawić się w egzaminacyjnych zadaniach.

Należy do tzw. pewniaków podchodzić ostrożnie, ale oczywiście nie zaszkodzi dokładnie zgłębić danego materiału.

Jest jednak inna, sprawdzona metoda na to, że przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Należy jak najbardziej rzetelnie powtórzyć potrzebny materiał. Wtedy żadne zdania nie będą uczniowi straszne.

Harmonogram egzaminu ósmoklasity

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym; każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Mamy harmonogram testów, przygotowany przez CKE.