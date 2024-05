Egzamin ósmoklasisty 2024: polski. "Czy warto pomagać" na E8 z polskiego [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI 14.05.2024]

Egzamin ósmoklasisty 2024: polski. Znamy temat rozprawki na E8 z polskiego [14.05.2024]

Jaka lektura na egzaminie ósmoklasisty 2024 oraz jakie były tematy wypracowań z polskiego? - to aktualnie najbardziej interesuje internautów na platformie "X", którzy śledzą zmagania uczniów z egzaminem. Z relacji ósmoklasistów wynika, że z lektur obowiązkowych w arkuszu CKE znalazły się "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Co ciekawe, jest to jedna z lektur, która tuż przed egzaminem przewijała się w sieci. Czy doszło do kolejnego przecieku? Przypominamy, że są to jednak nieoficjalne informacje. Szczegóły dotyczące tematów wypracowań i lektur na egzaminie ósmoklasisty 2024 języka polskiego znajdziecie poniżej.

Śledź naszą relację na żywo, zobacz arkusz CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2024 z polskiego: Egzamin ósmoklasisty 2024: polski. Przecieki się sprawdziły?! "K***a, Kamienie były". Arkusze CKE, odpowiedzi 14.05.2024 [RELACJA NA ŻYWO]

Jak podają uczniowie, tematem rozprawki było: "czy warto pomagać". Jeśli chodzi o opowiadanie, to należało opisać wspólną przygodę z bohaterem, który ci pomógł, ponieważ sam byś nie dał rady. Szczegóły dotyczące tematów wypracowań i lektur na egzaminie ósmoklasisty 2024 z języka polskiego znajdziecie poniżej.

halo halo jakie były tematy wypracowań ??#egzaminosmoklasisty2024— daniela😵‍💫 (@choodiesleeves) May 14, 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski. ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, TEMATY ROZPRAWEK. Co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Czekamy na arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze z egzaminy z polskiego, podamy sugerowane odpowiedzi. Arkusz CKE i odpowiedzi pojawią się w galerii na samej górze tekstu!