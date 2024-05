"Kamienie na szaniec" na egzaminie ósmoklasisty 2024! Sensacyjne doniesienia uczniów o tym, jaka lektura na E8 w arkuszu CKE

"Kamienie na szaniec" na egzaminie ósmoklasisty 2024 z polskiego!

Jaka lektura na egzaminie ósmoklasisty 2024 oraz jakie były tematy wypracowań z polskiego? - to aktualnie najbardziej interesuje internautów na platformie "X", którzy śledzą zmagania uczniów z egzaminem. Z relacji ósmoklasistów wynika, że z lektur obowiązkowych w arkuszu CKE znalazły się "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Co ciekawe, jest to jedna z lektur, która tuż przed egzaminem przewijała się w sieci. Czy doszło do kolejnego przecieku? Przypominamy, że są to jednak nieoficjalne informacje. Szczegóły dotyczące tematów wypracowań i lektur na egzaminie ósmoklasisty 2024 języka polskiego znajdziecie poniżej.

Jak podają uczniowie, tematem rozprawki było: "czy warto pomagać". Szczegóły dotyczące tematów wypracowań i lektur na egzaminie ósmoklasisty 2024 z języka polskiego znajdziecie poniżej.

KAMIENIE BYLY boze (w glowie liczylam na pana tadeusza dla nich) #egzaminosmoklasisty2024— aris (@riinaxoo) May 14, 2024

jaki temat rozprawki był #egzaminosmoklasisty2024— hcneybees🐇 | SAW LOUIS AND MEDICINE, SS LIVE (@zubrowkabiala28) May 14, 2024

