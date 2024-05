Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego

Egzaminy ósmoklasisty 2024 rozpoczynają się we wtorek, 14 maja. Tradycyjnie pierwszym testem wiedzy uczniów jest egzamin z języka polskiego. Rozpocznie się on o godz. 9.00 i potrwa 120 minut. Na egzamin ósmoklasisty można wziąć ze sobą wyłącznie przybory do pisania. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych! Uczniowie nie powinni się jednak stresować, ponieważ egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Zupełnie inną sprawą jest natomiast, ile punktów otrzyma dany uczeń. To z kolei może rzutować na przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Arkusze CKE zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu. Udostępnimy je w tym artykule, wraz z odpowiedziami. Sprawdź, na ile punktów zdałeś! A w ramach ostatniej powtórki przed egzaminem ósmoklasisty 2024 proponujemy rozwiązanie testu z języka polskiego z zeszłego roku. Poniżej dalsza część artykułu i arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2023.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Terminy dodatkowe

Uczniowie, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w pierwotnym terminie, mogą to zrobić w terminach dodatkowych:

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00.

